Bir mağarada bulundu… En eski ayakkabı olduğu ortaya çıktı

İspanya'nın güneyinde özerk bir bölge olan Endülüs'teki bir mağarada 19. yüzyılda bulunan ayakkabının, yapılan incelemeleri sonuçlandı. Sonunda ayakkabının, Avrupa'nın en eski ayakkabısı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Endülüs’te 19. yüzyılda madenciler tarafından keşfedilen “Cueva de los Murcielagos” mağarasında bulunan eşyaların tarihine ilişkin yeni bir araştırma yapıldı.

Söz konusu araştırmada, mağarada bulunan ve otlardan yapılmış bir ayakkabının neredeyse 6 bin yıllık olduğu belirlenirken, Avrupa’nın da en eski ayakkabısı olduğu ortaya çıktı.

İncelemelerle, mağarada bulunan 76 eşyanın formunun, düşük nem oranı ve soğuk hava ile olağanüstü biçimde korunduğu ve bu eşyalardan bazılarının neredeyse 9 bin yıllık olduğu belirtildi.

Araştırmacılardan Maria Herrero Otal, “Bunlar, bitki liflerinden yapılmış ve Güney Avrupa’da şu ana kadar bilinen en eski ve en iyi korunmuş nesnelerdir” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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