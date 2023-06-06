Bir zam haberi daha geldi… Bu sefer gençler üzülecek

Dünyaca ünlü bilgisayar oyunu serisi World of Warcraft'ın aboneliğine ve oyun içi satın alma ücretlerine zam geldi...

Sozcu.com.tr

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Türkiye seçimlerin ardından adeta zam yağmuruna tutulurken, bir zam haberi de Amerikalı şirket Blizzard’dan geldi…

Türkiye’de gençlerin ilgiyle oynadığı bilgisayar oyunlarından biri olan World of Warcraft’ın Türkiye ve Ukrayna’daki fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Zam kararı alındığı belirtilirken 5 Temmuz’dan itibaren bu değişikliğin oyunculara yansıtılacağı kaydedildi.

Yetkililer hem abonelik hem de oyun içi satın alma ücretlerinde artışa gidileceğini belirtirken Dragonflight’taki ücretlerin ise 18 Temmuz’dan sonra zamlanacağı aktarıldı.

Bir aylık abonelik ücreti 149 TL’den 199 TL’ye çıkarılacak. Blizzard, küresel ve bölgesel piyasa koşullarına baktıklarını açıklarken, küresel enflasyon sebebiyle bu artışa gidildiğini duyurdu.

Yeni ücretlerin ise şu şekilde olması bekleniyor:

1 aylık- 199 TL

3 aylık- 549 TL

6 aylık- 819 TL

Blizzard tarafından yapılan açıklamada, “Fiyatlar 4 Temmuz 2023 TSİ 23.59'a kadar mevcut hâlini koruyacak. Yeni fiyatlar, bu tarih ve saatten sonraki ilk faturalandırılmana kadar uygulanmayacak” denildi.

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