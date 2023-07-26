Bu optik illüzyon sosyal medyada olay oldu… Kişiliğinizle ilgili ipucu veriyor

Sosyal medyada yayınlanan bir optik illüzyon, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siz resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Yaratıcı ve hassas bir yapınız mı var; yoksa mantığın hakim olduğu ve bilime meraklı biri misiniz?

Sozcu.com.tr

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325 binden fazla takipçisi bulunan bir TikTok hesabı olan Psychologylove (psychologylove100) tarafından yayınlanan optik illüzyon, platformun kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Psychologylove’a göre; insanların gördükleri hayvana bağlı olarak ya yaratıcı bir yanı ya da mantıklı bir doğası var.

Optik illüzyon ile düşünce sürecinin ardındaki psikolojiyi açıklayan paylaşımda, “İlk gördüğünüz şey, kişiliğinizin çok özel bir yönünü ortaya çıkaracak” deniliyor.

Eğer resme ilk baktığınızda iki yeşil timsah görüyorsanız; bu, çok hassas ve yaratıcı bir insan olduğunuzu, basit şeylerde güzelliği görebildiğinizi ve genellikle çevrenizden ilham aldığınızı gösterir.

Bu kategoriye girenler genellikle yaratıcı ve problem çözme konusunda yenilikçi bir yaklaşım benimser. Bu kişilik özelliğine sahip olanlar, genellikle sanata, müziğe ve edebiyata ilgi duyarlar ve başkaları tarafından gözden kaçan şeylerde güzelliği görebilirler.

Ancak görüntüye ilk baktığınızda bir kuş görüyorsanız, büyük olasılıkla mantıklı ve pratik bir insansınız. Bu, son derece gözlemci ve analitik bir insan olduğunuzu gösterir. Keskin bir zihnin var ve her şeydeki ince ayrıntıları görebiliyorsunuz. Ayrıca çok anlayışlısınız ve olayları hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Fen, matematik ve mantığa ilgi duyuyorsunuz ve sorunları etkili bir şekilde çözebiliyorsunuz.

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