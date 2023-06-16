Çalışanlarla ilgili ürküten araştırma: 70 yıl sonra böyle görüneceğiz

Yeni bir araştırma, evden çalışmanın 70 yıl sonra insanların görünüşünü nasıl değiştireceğine dair çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 pandemisiyle evden çalışmak artık iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dünyada milyonlarca kişi ofise gitmek yerine işlerini uzaktan yürütürken bu değişimin insan sağlığı ve davranışları üzerindeki etkileri araştırmalara konu oluyor.

İngiltere'de ofis mobilyaları ve malzemeleri tasarlayan Furniture at Work, uzaktan çalışmanın insan bedeni üzerindeki etkileriyle ilgili çarpıcı bir bilimsel araştırmaya imza attı.

Yapay zeka yardımıyla oluşturulan tuhaf görünümlü modele göre, uzaktan çalışmak 70 yıl sonra insanların fiziksel görünümünde önemli değişiklikler yapacak. Anna olarak adlandırılan modele göre 2100'e kadar çalışanların büyük bölümü çökük ve şiş gözlere, kambura ve pençeleşmiş ellere sahip olacak.

Araştırmacılar, Anna'nın görüntüsünün yoğun teknoloji kullanımın, ekran önünde geçirilen uzun sürelerin ve duruş bozukluğunun bir sonucu olacağını, ayrıca çalışanlarda ruhsal sorunların da artabileceğini ifade etti.

‘HAVASIZ ORTAM BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRECEK’

Leeds Üniversitesi'nin İngiltere'de uzaktan çalışanların üçte birinin evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmadığı yönündeki araştırması sonrasında, Furniture at Work, uzaktan çalışmanın etkilerini görselleştirmek için sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışarak ve bilimsel araştırmaları Anna'yı yarattı.

Anna'nın kambur duruşu ve omuzlarının yukarı kalkmasının uzun süre yataktan çalışmanın bir sonucu olduğu kaydedildi. Tüm gün ekrana bakmanın gözlerde çöküklüğe ve şişliğe yol açacağına, mouse ile saatlerce çalışma sonucu da ellerin pençe görünümü alacağına dikkat çekildi.

Çalışanların ayrıca hareketsiz yaşam yüzünden kilo alacağı, havasız ortamda kaldıkları için de bağışıklıklarının düşeceği, depresyon ve anksiyete oranlarının artacağı vurgulandı.

20-20-20 KURALI

Uzmanlar uzun süredir evden çalışanlara, sağlıklarını korumaları için sandalyede oturma, sık sık esneme hareketleri yapıp hava alma uyarısı yapıyor. Proactive Healthcare Direktörü Sarah Gibson, 20-20-20 kuralını uygulama tavsiyesinde bulunuyor.

Buna göre çalışanların her 20 dakikada bir 20 saniye ekrandan uzak kalıp 20 fit (6 metre) uzakta bir yere bakması gözleri korumak için büyük önem taşıyor.

Ayrıca evde uygun bir çalışma ortamı kurulması, ergonomik mobilyalar kullanılması ve iş ile özel hayat alanlarının birbirinden ayrılması tavsiye ediliyor.

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