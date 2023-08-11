CEO’dan da onay geldi… Twitter’a görüntülü arama geliyor

Yeni adı X olan Twitter'a hem kullanıcılarını hem de rakip platformları heyecanlandıran görüntülü arama özelliği geliyor. Daha önce de basına yansıyan haber, bu defa CEO Linda Yaccarino tarafından da onaylandı.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın geçen yıl satın almasından sonra pek çok değişiklik yaşayan Twitter yani yeni adıyla X, bir süredir kullanıcıların görüntülü arama yapmasını sağlayacak yeni bir özellikle gündemdeydi. Musk’ın şirketin başına geçmesinden sonra ortaya çıkan haberler bu defa X’in CEO’su Linda Yaccarino tarafından da onaylandı.

Yaccarino, görüntülü sohbetlerin; sosyal medyada kullanıcıların birçoğunun paylaşmaktan çekinebileceği düşünülerek telefon numaraları kullanılmadan çalışacağını açıkladı.

Bu özellik, Yaccarino ve Elon Musk’ın X’i uzun biçimli video içeriği, ödeme sistemleri ve içerik oluşturucu abonelikleri gibi “her şey uygulamasına” dönüştürme amaçlarını açıkladıktan sonra onaylanıyor.

CEO’nun sözleri, arayüzün nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü paylaşan X tasarımcısı Andrea Conway’in geçen ay yaptığı bir tweet’i de destekliyor.

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