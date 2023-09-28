ChatGPT artık güncel verileri kullanarak cevap verecek

Yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, artık gerçek zamanlı verilere de erişim sağlayabilecek.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının yükselen trendi haline gelen yapay zekâ ile ilgili gelişmeler durmak bilmiyor. Son olarak OpenAI’ye ait olan ChatGPT’nin, gerçek zamanlı verileri kullanarak cevap vereceği açıklandı.

BBC’nin haberine göre; ChatGPT bugüne kadar cevaplarında sadece Eylül 2021’e kadar olan bilgilere yer verebilirken botun artık, “premium” kullanıcılarının sorularına gerçek zamanlı yanıtlar verebileceği açıklandı.

Yani bu da kullanıcıların artık sohbet botuna güncel olayları sorabilecekleri ve haberleri buradan takip edebilecekleri anlamına geliyor.

University College London’da iş psikolojisi dalından Prof. Tomas Chamorro-Premuzic “Bu özellik getirilmemiş olsaydı insanlar son bilgileri almak için Google ya da Twitter’a gitmek zorunda kalacaktı. Artık ChatGPT’ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz” diyor.

Ancak Chamorro-Premuzic, haber kaynağı olarak bu yapay zekâ botlarını kullanmanın iyi olduğu kadar, riskli yanları da bulunduğuna dikkat çekiyor:

“Acil yanıt aradığınız sorulara hızlı cevaplar vermesi iyi ancak kaynak göstermeden bilgi veriyor olması yanıltıcı olabilir.”

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