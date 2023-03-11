ChatGPT, Sudoku benzeri oyun geliştirdi

Konuşuyor, mail yazıyor, çeviri yapıyor... OpenAI'nin sohbet botu ChatGPT gün geçtikçe daha çok alana yayılıyor. Şimdi de bir bulmaca geliştirerek oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanların en çok konuşulan teknolojilerinden biri olan sohbet botu ChatGPT, şimdi de geliştirdiği oyun ile dikkat çekiyor.

Daha önce Sudoku benzeri oyunu Mathler ile öne çıkan Daniel Tait isimli oyun geliştiricisi, ChatGPT’den kendisi için Sudoku’nun çevrimiçi bir sürümünü oluşturup kodlamasını istedi ve ortaya her gün 50 bin kişinin oynadığı Sumplete isimli bulmaca çıktı.

OpenAI’nin ChatGPT’si görünüşe göre Sumplete adında Wordle’ı tahtından indirme potansiyeline sahip yeni bir oyun icat etti. Sumplete, kuralları farklı olsa da Sudoku’na benziyor.

Tait, “Bazen bunun inanılmaz, bilim kurgu benzeri bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ve diğer zamanlarda otomatik tamamlamanın gerçekten övgüye değer olduğunu düşünüyorum” diyor.

Tait, sohbet botu ile ilgili samimi açıklamalarda da bulunuyor: “Kişisel olarak bulduğum en ürkütücü şey ise kız arkadaşımın artık ChatGPT’den “o” olarak bahsetmesi. Onu geliştirmek için ne yapmamız gerektiğini düşünüyor? Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünüyor. Hayatımızda aslında olmayan bu kişiden bahsediyor.”

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