ChatGPT yöneticisinden samimi itiraf: “Havalı ama korkunç bir ürün”

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketinin ürettiği ChatGPT'nin havalı ancak korkunç bir ürün olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda gündeme bomba gibi düşen ChatGPT için teknoloji liderinden samimi açıklamalar geldi.

OpenAI kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman, şirketinin ortaya çıkardığı yapay zekâ chatbot’u ChatGPT ile ilgili sorunların farkında olduğunu söylüyor. Hatta Altman, katıldığı bir podcast’te ChatGPT’yi “korkunç bir ürün” olarak niteledi.

ChatGPT, kasım ayında kullanıma sunulduğundan beri interneti kasıp kavurdu. Öğrencilerin kompozisyon yazmalarına ve sınavları geçmelerine yardımcı olarak eğitim alanında tartışmalar bile yarattı. Hatta Bill Gates de ChatGPT teknolojisinin dünyayı değiştireceğini söyledi.

Teknoloji piyasaya sürüldüğünde neredeyse bir gecede viral oldu. Lansmanından bir hafta sonra ChatGPT’nin bir milyon kullanıcısı vardı ve Instagram ve TikTok’tan daha hızlı büyüyordu.

Altman, ortaya çıkardıkları teknolojiyi zaman zaman eleştirse de geleceğinden de umutlu: “İnsanlar onu gerçekten seviyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ama henüz kimse bunun harika, iyi entegre edilmiş bir ürün olduğunu söyleyemez… Ama burada o kadar çok değer var ki insanlar buna katlanmaya hazır.”