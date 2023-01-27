ChatGPT’nin yükselişi korku yarattı: Birçok çalışan işsiz kalabilir

Yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın ürettiği sohbet robotu ChatGPT'nin yükselişinin birçok sektör çalışanını işsiz bırakacağından korkuluyor.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka, özellikle kasım ayında piyasaya sürülen ve akıllı bir sohbet robotu olarak halka ücretsiz sunulan ChatGPT’nin ardından şimdiden belirli alanları alt üst ediyor.

Uzmanlar, yapay zekanın yükselişinin maaşlı çalışan beyaz yakalıların yerini alabileceği konusunda uyarırken ChatGPT yüzünden finans sektörü, sağlık hizmetleri ve yayıncılık gibi bir dizi sektör çalışanının işsiz kalacağı düşünülüyor.

New York Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği doçenti olan Chinmay Hegde, pek çok kişinin endişelenmekte haklı olduğunu söyledi.

ChatGPT’yi mevcut haliyle “çok, çok iyi ancak mükemmel değil” olarak nitelendiren Hegde, “Gazetecilik, yüksek öğrenim, grafik ve yazılım tasarımı gibi sektörlerdeki belirli işlerin yapay zeka tarafından yapılması riski bulunuyor” dedi.

Peki hangi meslekler yapay zeka yüzünden risk altında kalıyor? New York Post, sürekli gelişen teknolojiye karşı “savunmasız kalan” sektörleri sıraladı…





İŞTE YAPAY ZEKANIN İŞSİZ BIRAKABİLECEĞİ SEKTÖRLER

EĞİTİM

Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde bilgi işlem ve bilgi bilimleri bölümünde dekan yardımcısı olan Pengcheng Shi, şu anda New York okullarında yasaklanmış olan ChatGPT’nin “zaten dersleri kolayca öğretebildiğini” söyledi. Shi, “Robot, muhtemelen ortaokul veya lise düzeyinde en etkili olacaktır, çünkü bu sınıflar zaten ilkokulda yerleşik olan becerileri pekiştiriyor” dedi.

FİNANS

Shi, ChatGPT gibi robotlar kendilerini geliştirmeye devam ettikçe, Wall Street’te önümüzdeki yıllarda birçok pozisyonun iptal edildiğini görebileceğini söyledi.

Shi, “Ticaret tarafını kesinlikle etkileyeceğini düşünüyorum, ancak bir yatırım bankasında bile insanlar üniversiteden sonra işe alınıyor ve robotlar gibi çalışmak ve Excel modellemesi yapmak için iki, üç yıl harcıyorlar, yapay zeka ise bunu yaparken çok, çok daha hızlı.” dedi.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Shi, nispeten karmaşık olmayan yazılım tasarımı işlerinin 2026 veya daha erken bir tarihte geçmişte kalacağını söyledi.

Shi, “Zaman geçtikçe, muhtemelen bugün veya önümüzdeki üç, beş, on yıl içinde, eğer bu yazılım mühendislerinin tek işleri kodlamayı bilmekse… onlara geniş çapta ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum,” dedi.

GAZETECİLİK

Hegde, ChatGPT’nin kendi manşetlerini tasarlamada mükemmel olduğuna dikkat çekerken “Metin düzenleme kesinlikle son derece iyi bir iş çıkardığı bir şey. Özetleme, bir makaleyi kısa, öz hale getirme ve bu türden şeylerde gerçekten oldukça iyi” dedi.



“En büyük eksikliklerden biri, (en azından şimdilik muhabirler ve haber editörleri iyi haber) robotun, gerçekleri verimli bir şekilde gerçekleri kontrol edememesidir” diyen Hegde, “Ondan bir makale sunmasını, alıntılarla bir hikaye üretmesini isteyebilirsiniz ancak çoğu zaman alıntılar uydurmadır. Bu, ChatGPT’nin bilinen bir hatası ve dürüst olmak gerekirse, bunu nasıl düzelteceğimizi bilmiyoruz.” diye ekledi.

GRAFİK TASARIM

Shi geçenlerde DALL-E’ye kübist bir tavşan portresi yapmasını emretti ve bunun “harika” olduğunu söyledi. Ancak, Picasso’dan türetilen katı resim stilini yakalamasına rağmen Shi, daha incelikli tekniklerde başarılı olmadığını fark etti, bu da teknolojideki mevcut bir eksikliği ortaya çıkardı.

Telif hakkı sorunları da görüntü tabanlı yapay zeka için problem oluşturuyor. Getty Images geçtiğimiz günlerde Stability AI programının “telif hakkıyla korunan milyonlarca görüntüyü yasa dışı bir şekilde kopyalayıp işlediğini” iddia ederek yasal işlem başlattığını duyurdu.

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