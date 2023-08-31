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Çin askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.

Sozcu.com.tr
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Çin askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, “Yaogan-39” tipi üç uydu, Long March 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi’nden uzaya fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 485’inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, en son bu sınıftan Yaogan-36 tipi uyduların 5. üçlü grubunu 26 Temmuz’da uzaya göndermişti. (AA)

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