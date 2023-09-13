Çin’den iPhone yasağı ile ilgili yeni açıklama… “Güvenlik sorunları tespit edildi”

Geçtiğimiz günlerde Çin, iPhone yasağı ile dikkat çekerken şimdi yasakla ilgili yeni bir açıklama geldi. Siber güvenlik tehditleri karşısında yabancı teknolojiye olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığını söyleyen Çin, iPhone'larda güvenlik sorunları tespit ettiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Apple, dün gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde yeni cihazlarını ve aksesuarlarını ortaya çıkarırken bir yandan da Çin’in yasağıyla gündeme geliyor. Çin, devlet kurumlarında cihazların kullanımına yönelik yasağıyla dikkat çekerken Apple’ın iPhone’larında güvenlik sorunları tespit ettiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Apple telefonlarıyla ilgili bazı güvenlik sorunlarının yaşandığını fark ediyoruz. Ancak Çin, Apple’ın veya diğer yabancı markaların telefonlarının satın alınmasını yasaklayacak bir yasa ve düzenleme yayınlamadı” dedi. Ayrıca, hükümetin güvenliğe büyük önem verdiğini ve Çin’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yasa ve düzenlemelere uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bloomberg’in haberine göre Çin, iPhone kullanımına yönelik yasağı çok sayıda devlet destekli şirket ve ajansı kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Pek çok kurum da personeline işe iPhone’larını getirmemeleri konusunda talimat vermeye başladı.

Bu gelişmeler de Apple’ın en büyük dış pazarlarından birinde ve üretim üssünde yeni sorunlara işaret ediyor.

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