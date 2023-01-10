Çinli bilim insanlarından sıra dışı drone: Sonsuza kadar uçacaklar

Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ndeki (NPU) bilim insanları, droneları sonsuza kadar gökyüzünde uçurmanın yollarını arıyor.

Sozcu.com.tr

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Askerî, ticarî, hobi gibi farklı amaçlar için olsa da kullanılan dronelar, hiç şüphesiz son yılların vazgeçilmez araçları haline geldi. Ancak sürekli çalışır halde kalabilmeleri henüz mümkün değil, çünkü düzenli olarak şarj edilmeleri gerekiyor.

Şimdi Çinli bilim insanları bu sorunu çözmek için çalışıyor. Ekip, uzaktan şarj olabilmeleri için yüksek enerjili bir lazeri doğrudan droneları hedefleyerek, optik güdümlü dronlar (ODD) olarak adlandırdıkları İHA’ları şarj etti.

Araştırmacılar ayrıca, lazerin yoğunluğunu ayarlayabilmesi ve iletim aralığını artırabilmesi için uyarlanabilir bir ışın şekillendirme teknolojisi üretti. Ayrıca, bir koruma algoritması da lazerin yolunda bir engel olup olmadığını algılamasını sağlıyor.

Bilim insanları bu tür bir teknolojinin drone’un insanları kurtarmak için sürekli uçmasını gerektiren sel, deprem gibi acil durumlarda son derece önemli olacağına dikkat çekiyor.

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