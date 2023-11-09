Çıplak Putin görüntüleri kızdırdı… Kremlin’de yapay zekâ krizi

Putin'in çıplak fotoğraflarını oluşturmak, Rusya'nın bayrağını yanlış resmetmek... Yapay zekâ teknolojisi Kremlin'i kızdırıyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının en gözde gelişmelerinden biri haline gelen yapay zekâ, son zamanlarda sanatçıları ve ünlü isimlerin sert eleştirileriyle karşılaşıyor. Özellikle de oyuncuların izinsiz farklı görüntülerini oluşturarak tepki toplayan teknoloji, benzer bir nedenle bu defa da Kremlin’in hedefinde yer alıyor.

Chatbot Kandinsky’nin geliştiricileri, kullanıcıların çıplak Putin resmi talep etmesi halinde yapay zekâ programının Rusya liderinin çıplak resimlerini üretmesi Kremlin’i kızdırdı.

Yapay zekâ sohbet botu tarafından oluşturulan bir görüntüde çıplak halde resmedilen Putin ayakta dururken elinde de tahta bir sopa tutuyor. Yapay zekâ sisteminin oluşturduğu bir başka görüntüde de Putin, bir hücrenin içinde dehşete kapılmış bir şekilde görülüyor.

Ayrıca yapay zekâ sohbet botunun Rus bayrağının görsellerini yanlış renklerle üretmesi de Kremlin’i kızdıran bir diğer neden olarak öne çıkıyor.

RUS BAYRAĞI YANLIŞ, PUTİN ÇIPLAK…

Örneğin, chatbot’tan güzel bir Rusya görseli yaratması istendiğinde, Moskova’daki Aziz Basil Katedrali’nin önünde duran başsız bir adam ve yanlış renklerde bir Rus bayrağı görüntüde yer aldı.

Chatbot’un oluşturduğu görüntüler arasında Donbass’a girildikten sonra, yıkılmış evlerin önünde kırmızı, sarı ve mavi renkten oluşan bir bayrakla bir Rus askerinin görüntüsü de dikkat çekti.

Rus politikacı Sergei Mironov, yapay zekâ botunun Rusya ile ilgili imgeleri yanlış bir şekilde oluşturmasına rağmen Ukrayna ile ilgili görsellerde sorun yaşamamasına da tepki gösterdi. Mironov, chatbot’un Ukrayna’yı tasvir etmesi istendiğinde Ukrayna bayrağının renklerini doğru şekilde kullandığını söyledi.

SAVCILIĞA ÇAĞRILDILAR

Görüntüler üzerine Rusya hakkında olumsuz bir imaj oluşturdukları gerekçesiyle, Kandinsky yapay zekâ sisteminin geliştiricisi Sberbank ve Rus arama motoru Yandex’in başkanı savcılığa çağrıldı.

Kullanıcılar “çıplak Putin” araması yaptığında sohbet botlarının Putin’in çıplak resimlerini oluşturmaya devam etmesi üzerine yapay zekâ geliştiricilerine güvenlik ayarlarını sıkılaştırmaları gerektiği söylendi. Ancak geliştiriciler bazı değişiklikler yapsa da hâlâ kullanıcılar, chatbottan Putin’in çıplak resimlerini oluşturmasını isteyebiliyor.

Chatbot geliştiricisi Sberbank’ın başkanı Herman Gref, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hem biz hem de Yandex, hemen savcılığa götürüldük. Rus bayrağını üretmek için bir modelimiz var. Bayrağın üzerine Aziz Basil Katedrali’nin kubbelerini de çizdi. Milletvekilleri bunu ulusal bayrağımızla alay etmek olarak değerlendirdi.”

GENÇ NESİL İÇİN TEHLİKELİ

Gref, aynı zamanda güvenlik ayarlarının sıkılaştırılması üzerine son altı aydır modeli sergileyemediklerini ve halka açık sistemin yaratıcılık ve doğruluk açısından yüzde 12 kaybettiğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu dönemi atlatmak zorundayız. Şimdilik burada bir çocuk gibiyiz; çok fazla yargılanmamamız gerekiyor ve anlayışla karşılanmak için devletin yardımına ihtiyacımız var.”

Ancak Mironov, geliştiricinin bu sözlerine de karşı çıkarak, chatbot’un hataları nedeniyle genç neslin Rus bayrağının nasıl görüneceğini bilemeyeceğini söyledi: “Rusya’nın ulusal bayrağının neye benzediğini bilmeyecekler ve Rusya’nın bilimsel açıdan geri bir ülke olduğuna inanacaklar.”

Ayrıca Mironov, chatbot’un temelinin Rusya’ya karşı düşman devletlere dayandığını söyledi. Kullanıcıların chatbot’tan bir vatansever görseli oluşturması istendiğinde zombi benzeri bir yaratık gösterilmesinin ardından Gref’in, Rus hükümeti tarafından Rus ordusunun itibarını zedelemekle suçlanacağına dair söylentiler de ortaya çıktı.

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