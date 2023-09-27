Çocukların cinsel istismar görüntülerinin paylaşımı yüzde 1800 arttı

İnternet İzleme Vakfı (IWF) tarafından bugün yaptığı açıklamada, cinsel istismara uğrayan çocukların fotoğraf ve videolarının paylaşımının son on yılda yüzde 1800 arttığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu IWF, internet ortamında çocukların cinsel istismar ve işkence görüntülerinin alınıp satılma suretiyle paylaşılma oranlarının son on yılda yüzde 1800 arttığını açıkladı.

IWF yaptığı açıklamada, çevrimiçi çocuk cinsel istismarı materyallerinin yayılmasını önlemek adına şirketleri, siyasetçileri ve ebeveynleri gizlilik önlemleri almaya davet etti.

ÇOCUKLARI KORUMAK MÜMKÜN

IWF, uçtan uca şifrelenmiş özellikler ile çocukları ve gizliliği korumak mümkün olduğunu belirtirken şu ifadelere yer verdi:

“Şirketleri, mesajlaşma hizmetlerinde halihazırda uçtan uca şifreleme kullanıyorlarsa veya kullanmak üzerelerse, güvenlik önlemleri de almalarını sağlamaya çağırıyoruz. Bu önlem ile birlikte çocukların istismar edildiği görüntüler paylaşılamayacak ve ticaretinin yapılmasına izin verilmeyecektir.” (DHA)

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