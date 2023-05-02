Dark web nedir? Dark Web’e giriş yapılıyor?

Dark Web veya Karanlık Ağ, internette arama motorlarıyla erişilemeyen bir bölgedir. Bu bölgedeki web siteleri, normal web sitelerinden farklı olarak, gizli IP adresleri kullanarak erişilebilir hale getirilir ve genellikle anonimlik sağlamak için tasarlanmış şifreleme teknolojileri kullanılır. Dark Web'te, yasa dışı faaliyetler, illegal ürün satışı, siyasi aktivizm, sansürü atlatma, anonim iletişim, ve diğer aktiviteler yer alabiliyor.

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Çeşitli illegal aktivitelerin kolayca hayatını sürdürebildiği olaylarla adını duyuran Dark Web herkesin bulamayacağı içerikleri yayınlamasıyla biliniyor. Deep Web, arama motorlarına görünmeyen siteleri veya verileri tanımlıyor. Yani klasik internet kullanıcıları internetin sadece bir kısmını kullanabiliyor. Google, Yandex gibi arama motorlarında görülmeyen internetin gizemli kısımlarına ise “Dark Web” ismi veriliyor.

DARK WEB NEDİR?



Karanlık Ağ veya Dark Web, genellikle anonimlik için kullanılan ve İnternet’teki geleneksel arama motorlarıyla erişilemeyen bir bölgedir. Bu bölgedeki web siteleri, normal web sitelerinden farklı olarak, gizli IP adresleri kullanarak erişilebilir hale getirilirler ve genellikle anonimlik ve mahremiyet sağlamak için tasarlanmış şifreleme teknolojileri kullanılır.

Karanlık ağda, yasa dışı faaliyetler, illegal ürün satışı, siyasi aktivizm, sansürü atlatma, anonim iletişim, ve diğer aktiviteler yer alabilir. Karanlık ağ, suç ve terörizm gibi kötü amaçlar için kullanıldığından, genellikle ülkeler tarafından yasaklanmıştır ve gizli faaliyetleri soruşturan yetkililer tarafından takip edilir. Ancak, yasal amaçlarla kullanılan Karanlık Ağ örnekleri de vardır, örneğin, gazetecilerin kaynak koruması veya baskıcı rejimlerdeki aktivistlerin anonim olarak iletişim kurması için kullanılır.

DARK WEB GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Dark Web’e giriş, normal İnternet tarayıcısı kullanılarak yapılamaz. Bunun yerine, özel bir tarayıcılar kullanmanız gerekir. Bu tarayıcılar kullanıcılara anonim olarak İnternet’e erişme imkanı sağlayan bir tarayıcıdır.

Özel tarayıcıları indirip kurduktan sonra, normal İnternet tarayıcınızda kullandığınız adres çubuğuna girdiğiniz web adresleri ile aynı şekilde, “.onion” uzantılı web adreslerini girerek Dark Web’e erişilebiliyor ancak, burada belirtmek gerekir ki, Dark Web yasa dışı faaliyetlerin yapıldığı bir alan olduğundan, bu alana erişmeden önce, gerekli güvenlik önlemlerini almanız ve yasalara uygun bir şekilde kullanmanız gerekiyor.

Ayrıca, Dark Web’de birçok tehlikeli içerik ve dolandırıcılık siteleri de bulunmaktadır.