‘Deprem Kahini’ Frank Hoogerbeets’ın Twitter isyanı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle dikkat çeken ve depremden sadece birkaç gün önce yaptığı paylaşımla bölge konusunda uyarıda bulunan Frank Hoogerbeets; namıdiğer Deprem Kahini Twitter'a isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmişti. Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Depremden sonra da yorumlarda bulunan ve artçılara dikkat çeken Deprem Kahini, “Kalbim Orta Türkiye'de meydana gelen büyük depremden zarar gören herkesin yanında. Daha önce söylediğim gibi bu bölgede 115 ve 526 yıllarındakine benzer bir deprem meydana gelecekti. Bu depremler her zaman kritik gezegensel geometri ile tahmin edilebilir” diye yazmıştı.

Hoogerbeets, bu defa da Twitter isyanı ile dikkat çekti. Deprem Kahini, kendi adını taşıyan sahte hesaplardan şikayet ederek Twitter’ı eleştirdi: “Ah, başka bir SAHTE hesap daha: @Frank_Hoogerbee. Ne yazık ki, @TwitterBlue Hollanda’da henüz olmadığı için resmi hesap olarak doğrulanmanın bir yolu yok. Twitter’ı daha samimi bir yer olarak tutmak için eski doğrulama süreçlerine devam etmesi gerekirdi.”

Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

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