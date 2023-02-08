Deprem kahininden yeni paylaşım: Bölge yeniden şekilleniyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerden birkaç gün önce yaptığı paylaşımlarla "depremi önceden bilen adam" olarak bilinen Frank Hoogerbeets'ten yeni paylaşımlar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli depremler bütün dünyayı yasa boğarken, bu felaketten günler önce sosyal medya hesabı üzerinden bölgede bir deprem yaşanabileceğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets’ten açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla, “Deprem kahini” lakabını alan Hoogerbeets, bugün bir paylaşımda daha bulundu. Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medya üzerinde takipçisi sayısı hızla artan Hoogerbeets, paylaşımında Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin bütün bölgeyi etkilediğini dile getirdi.

Hoogerbeets, “Orta Türkiye’deki büyük depremler bütün bölgede stres dağılımının önemli bir şekilde değişmesine sebep oldu ve Filistin’e kadar sismik hareketlilik yaşanıyor. Açıkça bölge yeniden şekilleniyor” dedi.

3 ŞUBAT’TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hoogerbeets, depremden üç gün önce (3 Şubat) sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımından günler sonra deprem meydana gelmesi sonrasında Hoogerbeets’in takipçi sayısı hızla artmış ve “deprem kahini” lakabı verilmişti.

İlginizi Çekebilir 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini bildi

İlginizi Çekebilir ABD'li uzmanlardan çarpıcı deprem yorumu: Üç tektonik levhanın kesişimi

İlginizi Çekebilir ABD bu soruyu sordu: Türkiye depremi neden bu kadar ölümcül, bina yönetmeliğinin etkisi ne?

İlginizi Çekebilir ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi yola çıktı