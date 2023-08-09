Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır, nedir?

Ülkemizde de kullanıma açılan Android deprem uyarı sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşların cep telefonuna uyarı gidiyor. Deprem uyarı sistemi telefonunun yakın çevresinde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri uyarı olarak göndermek için konum özelliğini kullanıyor.

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Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde birer uyarı cihazına dönüşen Android telefonlar, deprem anlarında kullanıcılarına saniyeler kazandırabilecek bildirimler gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

2020’de Google, şimdiye kadar yapılmış en büyük deprem algılama sistemini kullanıma sunmaya başladı. Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk başta yalnızca ABD’de mevcuttu, ancak kısa süre önce Yunanistan ve Yeni Zelanda’ya geldi. Google yeni sistemi bir süredir; Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da da kullanıma sunuyor.

Google, Deprem Uyarı Sistemi ile kullanıcılarını depremden saniyeler önce uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL YAPILIR?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.

* Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

* KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

* DEPREM UYARILARI'nı açın.

Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz.

Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.