Dev şirkette deprem… ChatGPT’nin mucidi Sam Altman, OpenAI’den kovuldu

Teknoloji dünyası, yapay zeka alanının en tanınan isimlerinden biri olan ve ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın şirketten kovulmasını konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’nin CEO’su Sam Altman şirketten kovuldu.

OpenAI şirketinin kurucularından biri olan Altman’ın, “yönetim kurulunun güvenini kaybettiği” için görevine son verildiği bildirildi. Open AI yönetimi, dün yaptığı açıklamada inceleme sürecinin ardından Altman’ı “yönetim kuruluyla iletişiminde samimi olmadığı” gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca Altman’ın davranışlarının yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği kaydedildi.

OpenAI’nin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati’nin geçici CEO olarak görevi devralacağı belirtildi.

Altman ise X’te paylaştığı mesajda,”OpenAi’de geçirdiğim zaman çok güzeldi. Kişisel olarak benim için ve umarım biraz da dünya için dönüştürücü oldu. En önemlisi de böylesine yetenekli insanlarla çalışmayı sevdim” ifadelerini kullandı.

SİLİKON VADİSİ’NİN DAHİ ÇOCUĞU

Yapay zekanın olası tehlikelerini ele almak için daha önce birçok devlet başkanıyla bir araya gelen Altman, geçen hafta ABD’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği konferansına OpenAI CEO’su olarak katılmıştı.

OpenAI’yi kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kuran 38 yaşındaki Sam Altman, 20’li yaşlarının başından beri “Silikon Vadisi’nin dahi çocuğu” olarak görülüyor.

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