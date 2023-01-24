Dijital tarama ile 2.300 yıllık mumyanın sırlarını çözdüler

Kahire Üniversitesi'nden bir ekip, yeni bir dijital tarama yöntemi ile yaklaşık 2.300 yıl önce mumyalanmış genç bir erkek hakkındaki detayları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, mumyalanan gencin; zengin olduğunu tahmin ederken, Mısırlı olmayanların da mumyalanmış olduğuna dair kanıtların güçlendiğini vurguladılar.

Sozcu.com.tr

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Bilim dünyası binlerce yıl önce kullanılan mumyalama yöntemini araştırmaya devam ediyor. Son olarak da 2.300 yıllık bir mumya araştırmacıların odağında yer aldı. Araştırmacılar mumyanın sırlarını çözmek için yeni bir yöntem kullandılar.

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde radyoloji profesörü olan Sahar Saleem liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, dijital tarama ile inceledikleri mumyanın ve ailesinin zengin ve yüksek sosyal statüye sahip olduğu sonucuna vardı; çünkü vücudu 49 değerli muska ile süslenmişti.

Saleem şunları söyledi: “Muskaların birçoğu altından, bazıları ise yarı değerli taşlardan yapılmıştı. Amaçları bedeni korumak ve ahirette ona canlılık kazandırmaktı.”

Ekip mumyaya “Altın Çocuk” adını verdi. Altın Çocuk, aslında ilk olarak 1916’da güney Mısır’daki Nag el-Hassay’da MÖ 332’den MÖ 30’a kadar kullanılan bir mezarlıkta keşfedildi. Şimdiye kadar da Kahire’deki bir müzenin bodrum katında saklanmıştı.

Saleem ve ekibi, mumyanın sargılarını açmadan incelemelerine olanak tanıyan CT taramalarını kullandı.

Araştırmacılar, iskeletteki kemik füzyonunun derecesine ve dişlere dayanarak, mumyanın yaklaşık 14 veya 15 yaşında bir erkek olduğunu tahmin ediyor.

BT taramalarındaki son gelişmeler kullanılarak, çocuğun sünnetsiz olduğu da ortaya çıktı. Uzmanlara göre; bu, mumyalarda pek karşılaşılan bir şey değil. Bu yüzden de gencin Mısırlı olmayabileceği belirtilirken, yabancıların da mumyalanmış olabileceğine dair kanıtların güçlenmiş olduğu üzerinde duruyorlar.

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