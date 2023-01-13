“Dijitalleşme sömürü ve eşitsizlik aracı olmasın”

CHP tarafından düzenlenen Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliği ile düzenlenen Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı sonuç bildirgesinde dijitalleşmenin önemine değinilirken, bazı meslek gruplarının yok olma tehlikesine de dikkat çekildi.

Dijital çağda, “Daha çok kazanıp, daha az çalışma” ilkesine vurgu yapıldı. Dijitalleşmenin yeni bir sömürü ve eşitsizlik aracı olmaması gerektiği de kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştayda dijitalleşmenin, yüzyılın en önemli gündem maddesi olduğu hatırlatıldı ve şu sonuçlar ön plana çıktı:

YAŞAM KALİTESİ

Dijital dönüşümün halkın daha iyi bir yaşam beklentisine yanıt üretebilmesi gerekmektedir. Dijitalleşmeyi emek ve toplum lehine geliştirebilmek adına teknoloji üretimi yapmamız ve yerelden merkeze doğru kapsamlı kamu politikaları ve planlamayı gerekmektedir. Dijital dönüşüm sayesinde daha çok kazanıp daha az çalıştığımız bir yaşamı tasarlayabilecek adımların atılacaktır.

YOK OLMASIN

Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak meslek grupları şimdiden belirlenecek, olası istihdam kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Dijital emeğe geçişten olumsuz etkilenen çalışanların yeni meslekler edinmesini sağlanacak ve koruyucu sosyal güvenlik mekanizmaları geliştirilecektir.

İŞ HUKUKU

Mevcut iş hukuku, işçilerimize iş güvencesi sağlamaktan uzaktır. İş hukukunun getirdiği güvencenin istisnasız tüm iş alanlarında uygulanması sağlanacaktır. Çağrı üzerine çalıştırma, kısmi süreli çalıştırma ve uzaktan çalıştırma gibi esnek istihdam modelleri yerine güvenceli istihdam modelleri esas alınacaktır. İşçi lehine mesai saatlerinin düzenlenecek ve hak kayıpları önlenecektir.

UZAKTAN ÇALIŞMA

Uzaktan çalışmanın neden olduğu düzensiz çalışma saatlerinin ve sınırsız mesai kavramının önüne geçilmesi için ‘'çalışanlara ulaşılamama'' hakkı yasal olarak güvence altına alınacaktır. Kadın iş gücünü güçlendirecek kamu politikaları geliştirilecektir. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve engelli bakımı kamulaştırılacaktır.

İNTERNET HAKKI

İnternet erişim hakkı bir yurttaşlık hakkı olarak tanımlanacaktır. Toplumun dijital okuryazarlığı sağlanacaktır. Dijitalleşmenin yarattığı yalnızlık ve yabancılaşmanın önüne geçecek politikalar üretilecektir. Yaşama umudunu ve neşesini var edeceğiz.