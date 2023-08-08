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Dikkat, yapay zekâ şifrenizi çalabilir

Araştırmalar, yapay zekânın artık Zoom ve diğer kayıt cihazları üzerinden yazma sesini dinleyerek şifreleri çalacak kadar gelişmiş olabileceğini buldu.

Sozcu.com.tr
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Dikkat, yapay zekâ şifrenizi çalabilir

Yapay zekâ teknolojisi her geçen gün ilerlerken uzmanlardan da uyarılar geliyor. Bu defa da uzmanlar, şifreler konusunda alarm veriyor.

Durham, Surrey ve Royal Holloway üniversitelerinden akademisyenler, mikrofonların yazım düzenlerini algılayabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, bir MacBook Pro’daki 36 tuşa 25 kez basarak ve sesi kaydederek, her bir tuşun düzenini doğru bir şekilde tanımlayabilen yapay zekâyı eğitti.

Teorilerini kanıtlamak için de aynı MacBook’tan 17 cm uzağa bir iPhone yerleştirerek birinin yazı yazdığını kaydettiler ve yazının içeriğini yüzde 95 doğrulukla çıkarabildiler. Hatta tuş vuruşlarını yüzde 93 doğrulukla kaydeden Zoom’u da aynı şekilde test ettiler.

Birkaç yıl önce de bir Enigma makinesinde benzer bir çalışma yapılmış ve bu çalışma, bir mikrofon yerleştirmek mümkün olsaydı, benzer bir sonucun ancak yüzde 70 doğrulukla elde edilebileceğini bulmuştu. Uzmanlar, geçen sürede yapay zekâ ile tahminlerdeki isabetlilik oranına dikkat çekti.

Surrey Üniversitesi’nin Siber Güvenlik Merkezi’nden Dr Ehsan Toreini, “Her tuşun benzersiz bir sesi vardır” derken, Apple’ın saldırıları engellemek için tuş vuruşlarına rastgele sesler eklemeyi düşünmesi gerektiğini ve Zoom gibi bir teknolojinin de sesi sıkıştırması gerektiğini önerdi.

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