Dubai dünyanın ilk 3D baskılı camisini üretecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri olan Dubai'de, dünyanın ilk 3D baskılı camisinin yapılması planlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İslami İşler ve Hayır Faaliyetleri Dairesi’ne (IACAD) göre, 2.000 metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan camiyi, aynı anda 600 kişi ziyaret edebilecek.

Şehrin en eski semtlerinden birinde inşa edilecek camii, içinde barınma hizmeti de sağlayacak. The National News’e göre, mimarlık firması JT + Partners tarafından tasarlanan binanın “basılması” tahmini dört ay sürecek ve “uygun tesislerle tam olarak donatılması” da ek bir yıl alacak.



Binanın inşası için yalnızca üç işçiye ihtiyaç duyulacak. Caminin dış cephesi ham madde ve beton karışımından inşa edilecek.

MALİYETİ DAHA YÜKSEK

3D baskının çevresel faydalarına rağmen IACAD’ın Mühendislik Bölümü Direktörü Al Shaibani, dünyada türünün ilk örneği olması nedeniyle bu yöntemi kullanarak cami inşa etme maliyetinin normalden %30 daha yüksek olacağını kabul ediyor.

Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, bölgede gelecekteki tüm binaların en az %25’inin teknoloji kullanılarak inşa edilmesini sağlamak için bir kararname çıkardı. Bu kararın ardından, dünyanın dört bir yanından “son teknolojili bina” üreticilerinin, yeniliklerini şehirde test etmeleri için bir yarışa girdiği bildirildi.

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