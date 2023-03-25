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Dünya ile Ay arasından geçecek

Çarpması halinde bir şehri yok edebilecek dev asteroidin Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasından hiçbir zarar vermeden geçip gitmesi bekleniyor. 

Sozcu.com.tr
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Dünya ile Ay arasından geçecek

BBC’nin haberine göre; bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 ismini taşıyan asteroit, 40 ila 90 metrelik bir çapa sahip. Cumartesi günü Ay’a 515 bin km mesafeden geçecek olan asteroit, Pazar günü TSİ 02.30’da saatte 28 bin km hızla Dünya’ya 68 bin km mesafeden geçecek.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bu kadar büyük bir asteroidin bu kadar yakın geçişine yaklaşık 10 yılda bir rastlandığını belirtiyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın gezegen savunma departmanı sorumlusu Richard Moissl, asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali olmadığını söyledi.

Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) web sitesinden asteroidin geçişi canlı izlenebilecek. 2023 DZ2 asteroidi, 2026’da yeniden Dünya’ya yakın geçecek.

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