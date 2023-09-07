Dünyada ilk: Sperm ve yumurta olmadan embriyo modeli geliştirildi

Bilim insanları sperm veya yumurta kullanmadan insan embriyosu modeli geliştirdi.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, sperm, yumurta veya rahim kullanmadan erken dönem insan embriyosuna çok benzeyen bir varlık geliştirdi.

İsrail’deki Weizmann Enstitüsü’den araştırmacılar, kök hücre kullanılarak yapılan modelin 14 günlük gerçek bir embriyo örneğine benzediğini bildirdi. Embriyonun laboratuvarda hamilelik testini pozitif gösteren hormonları salgıladığı da belirlendi.

Embriyo modelinin amacının insan yaşamının erken dönemlerini anlamak olduğunu kaydeden Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Profesör Jacob Hanna, “Bu bir kara kutu ve bilgimiz çok sınırlı” dedi.

Embriyo gelişiminin 14 gün sonrasında nasıl ilerleyeceği yeni çalışmalarda ele alınacak.

Öte yandan bilim insanları bu çalışmanın bazı etik sorunlara ve tartışmalara yol açtığına dikkat çekiyor. Araştırmacılar, geliştirilen embriyo modellerinin hamilelikle sonuçlanmasının etik dışı ve yasalara aykırı olduğunu vurguluyor.

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