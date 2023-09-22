Dünyada iPhone 15’e hücum

Apple’ın geçen hafta ortasında tanıttığı iPhone 15 modeli bazı ülkelerde satışa çıktı. Yeni modeli almak isteyen yüzlerce kişi teknoloji devinin mağazalarına koştu, uzun kuyruklar oluşturdu.

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Standart boyut

Apple, 13 Eylül'de düzenlediği etkinlik ile iPhone 15 modellerini tanıttı. Birçok özellik ile beraber gelen akıllı telefonlarda en dikkati çekici yenilik Lightning kablolarına veda oldu. Yeni seride artık USB-C bağlantı portu kullanılacak.

KUYRUK GÜN DOĞMADAN BAŞLADI

Devlet personeline iPhone'u yasaklayan Çin'in finans merkezi Şangay'da kuyruk sabah saat 05.00 sıralarında başladı.

Kuyruk bekleyenler arasında Çin'in sosyal medya fenomenlerinden Zhang Ming de vardı. Zhang Ming, “Her zaman yeni cihazlara bakmayı severim. Apple ürünlerini satın alırken sadece rengine bakarım. Rengi beğenirsem satın alırım” dedi.

AVM’DE KAVGA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde de uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Dubai'de sıra bekleyen kişiler arasında kavga çıktığı görülüyor. Başka videolarda da AVM içinde koşan ve bağıranlar yer alıyor.

KAMP KURDULAR

Londra, Pekin ve Bangkok gibi şehirlerde de uzun kuyruklar oluştu. Apple'ın Hindistan'ın Mumbai ve Delhi şehirlerindeki mağazaları önünde gece saatlerinden itibaren kamp kuranlar oldu.

FRANSA'DA GREV

Fransa'daki Apple'da ise gündem grevdi. Mağaza çalışanları, iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle aynı güne denk gelecek şekilde geve başladı.

İşçiler, mağazaya girip yeni telefonlarını almak için bekleyenlerin biraz ötesinde yağmur altında grev yaptı.

Apple'da 10 yıldır çalışan Anais Durel, “Biz hâlâ Apple’ın zenginliğini yaratan insanlarız ve bu nedenle bugün bize gösterilenden biraz daha onurlu bir muameleyi hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

EN PAHALISI TÜRKİYE’DE

iPhone 15, Türkiye’de bugün ön satışa çıktı.

Ekonomik krizin faturası vatandaşlara yıkılınca Türkiye, yüksek vergiler dolayısıyla birçok ürüne dünya standartlarının üstünde fiyatlar ödemeye başladı. TL’de yaşanan değer kaybı ve vergiler, Türkiye’yi telefona en fazla parayı ödeyenlerin ülkesi olarak zirveye taşıdı. Vergilerle iPhone 15 Pro Max’ın (1 TB) satış fiyatı Türkiye’de 3.457 dolara (92.999 TL) çıktı. Türkiye bu rakam ile 21 ülkeyi geçti ve modelin en pahalıya satıldığı ülke unvanını kazandı.

VERGİLER ÇOK YÜKSEK

iPhone 15 serisinde yer alan iPhone 15 Pro Max’ın (1 TB) Türkiye’deki vergisiz fiyatı 43.013 TL. Ancak Türklerin bu modeli almak için yüzde 1’lik Kültür Bakanlığı payı için 430 TL, yüzde 12’lik TRT payı için 5.213 TL, yüzde 50’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) payı için 24.328 TL, yüzde 20’lik Katma Değer Vergisi (KDV) payı için de 15.499 TL ödemesi gerekiyor. Toplamda 45.471 TL’lik verginin yanı sıra iPhone’nin 4.514 TL’lik kârı da satış fiyatına yansıtılınca ABD’de 1.599 dolar olan cep telefonunun fiyatı Türkiye’de 3.457 (dolar kuru yaklaşık 26.90 lira) doları buluyor.

ASGARİ ÜCRETLİ 8 AY ÇALIŞMALI

iPhone 15 Pro Max’ı (1 TB) satın almak, yüksek fiyatları nedeniyle Türkiye’deki milyonlarca kişi için mümkün görünmüyor. 11.402 TL ile asgari ücretli bir kişinin, söz konusu modeli alabilmesi için 8.1 aylık maaşını vermesi gerekiyor. 7.500 TL’lik emekli maaşı alan bir vatandaşın ise 12.4 aylık maaşını telefona ayırması gerekiyor. Modelin vergisiz satış fiyatı ise 43.013 TL. Teknoloji devi Apple’ın ürettiği iPhone 15 Pro Max için veri ödemiyor olsaydık bir asgari ücretlinin 3.7 aylık, bir emeklinin ise 5.7 aylık maaşının vermesi yeterli olacaktı.