Dünyanın farklı bölgelerinde rekor sıcaklar kaydedildi

Çin Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta başında Wuhan ve Pekin'de mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini açıklarken Arjantin'de iki kentte 40 ve 39.5 derece sıcaklıklar yaşandığı ve bunun bir rekor olduğu vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Çin Meteoroloji Müdürlüğü Pekin, Vuhan ve Zhengzhou kentlerinde hafta başında Mart ayı normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini duyurdu.

Yetkililer, Wuhan’da Pazartesi günü 26 derece sıcaklık kaydedildiğini, bunun da Mart ayı normallerinin 12 derece üstünde olduğunu ifade etti. Pekin ve çevre kentlerde ise sıcaklıkların 25 dereceye ulaştığı belirtildi.

ARJANTİN’DE REKOR SICAKLIKLAR

Güney yarım kürede bulunan ve sonbahar mevsimini yaşayan Arjantin’de rekor olduğu belirtilen sıcaklıklar kaydedildi.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Dairesi, yaz mevsiminin yaşandığı Şubat ayı boyunca ülkede sıcak hava dalgası içinde bulunduğunu ifade ederek 12 Şubat’ta mevsim normallerinin çok üstünde rekor sıcaklıklar kaydedildiğini ifade etti.

Yetkililer, Şubat ayında bazı kentlerde kaydedilen sıcaklıkların 39.5 ile 40.6 derece arasında olduğunu vurguladı.

Mart ayıyla birlikte sonbahar mevsimine giren Arjantin’de, 2 Mart’ta Nueve de Julio kentinde 40 derece ve El Palomar kentinde ise 39.5 derece sıcaklık kaydedildiği ve bunun yeni bir rekor olduğu belirtildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (MET), geçen yıl Aralık ayında 2023 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olacağını öngörmüştü. Yetkililer, bu yılın 1900’lü yıllara kıyasla 1.08 ila 1.32 derece daha sıcak olacağını ifade etmişti.

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