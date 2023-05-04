Dünya’nın sonu böyle mi olacak? Bilim insanları şaşkın…

Bilim insanları tamamen tesadüfen şahit oldukları bir yıldız patlamasıyla hayrete düştüler. Gök bilimciler bu eşsiz olayın, Dünya'nın sonunun nasıl olacağına dair ipuçları verdiğini ileri sürüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Bir gök taşı mı çarpacak, yoksa uzaylılar mı istila edecek? Dünya’nın sonu nasıl ve ne zaman gelecek? Evrende yalnız mıyız, yaşanabilir başka gezegenler var mı?

Bilim dünyası yıllarca bu soruların peşinde koşarken Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma ile belki de bazılarına yanıt bulmuş olabileceklerini ileri sürüyorlar.

Bilim insanları tesadüfen Jüpiter’den daha büyük bir gaz gezegeninin Dünya’dan yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıkta yaşlanan ve Güneş benzeri bir yıldız tarafından yutulduğunu tespit ettiler. Daha önce gerçekleşen bu olay, bilim insanları tarafından tahmin edilse de şimdiye kadar bir yıldızın gezegeni yok etme ânı yakalanamamıştı.

DÜNYA’NIN KADERİ

Astronomlar, çalışmalarında; bu keşifle beraber yaşadığımız sistem de dahil olmak üzere gezegen sistemlerinin evrimi ve nihai kaderi hakkındaki anlayışın eksik halkasının da tamamladığını ileri sürüyor.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Kishalay De, “Bu, Dünya’nın nihai kaderi. Dünya’nın bundan beş milyar yıl sonra neye koşacağını gerçekten görüyoruz” dedi.

Yıldızların yaşam döngüleri kütlelerine bağlı. Örneğin; kırmızı cüceler gibi küçük yıldızlar trilyonlarca yıl parlayabilirken, büyük yıldızlar doğumlarından sadece birkaç milyon yıl sonra patlıyor. Güneş gibi yıldızlar milyarlarca yıl sonra ölmeye başlayınca da yüzlerce kat genişleyerek sınırları içindeki her şeyi tüketirler.

Ancak yıldızlar, gezegenleri tüketirken, bu ânı yakalamak oldukça zordur; çünkü bu olaylarla kıvılcımlanan ışık zayıf ve geçicidir. Dr. De de Mayıs 2020’de Kaliforniya’daki Palomar Gözlemevi’ndeki bir teleskop ile tamamen farklı bir şey görmeyi beklerken tuhaf bir ışık patlamasına rastladı.

Dr. De, gözlemlediği olayı bir dedektif gibi incelediğini söylüyor. Patlamayı belirlemek için ekibi, Kasım 2020’de Hawaii’deki WM Keck Gözlemevi tarafından yakalanan kaynağın görünür ışık gözlemlerini elde etti. Bu görüntüler de soğuyan bir yıldızı ortaya çıkardı.

İLK DEFA ŞAHİT OLDULAR

Bu beklenmedik durum üzerine şaşkına dönen Dr. De ve meslektaşları, Palomar Gözlemevi’ndeki başka bir kamerayı ve NASA’nın NEOWISE Uzay Teleskobu’nu kullanarak bu sefer kızılötesi ışıkta yıldızı tekrar gözlemlediler. Ve araştırmacılar, büyük olasılıkla gerçek zamanlı olarak bir gezegeni yutan bir yıldızı izlediklerini anladılar.

Dr. De, “İlk başta inanamadım. Gezegensel yutulmanın öncesini ve sonrasını görüyoruz, ancak bu gözlemler bize bu sürecin nasıl işlediğine dair ilk bakışı veriyor” dedi.

EVRENDE BAŞKA BİR YAŞAM VAR MI?

Zwicky Gözlemevi tarafından tespit edilen ve 10 gün süren ilk patlama, ölmekte olan bir yıldızın Jüpiter’in kütlesinin 10 katından fazla olmayan bir gaz gezegenini tamamen sardığı anda meydana geldi. Patlamadan sonra yıldız, gezegenin kalıntılarını yutarken yaklaşık altı ay boyunca da parlamaya devam etti.

İtalya’daki Padua Astronomik Gözlemevi’nden Astrofizikçi Lorenzo Spina, ekibin vardığı sonuçların son derece sağlam olduğunu ve keşfin de çığır açtığını söyledi: “Bu, tüm hikayenin çok önemli ve aynı zamanda eksik olan parçasıydı. Şimdi, tüm bu süreç hakkında daha eksiksiz bir anlayışa sahip olacağız.”

Bilim inanlarına göre; bu tür olaylar, evrenin başka bir yerinde yaşam olma olasılığı da dahil olmak üzere bir dizi ilginç gizeme de ışık tutabilir.

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