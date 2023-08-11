E-ticaret sitelerindeki ucuz dedektörler için uyarı

Yapılan bir soruşturma, Çin'de üretilen hatalı karbonmonoksit alarm cihazlarının eBay, Amazon, AliExpress ve Wish gibi popüler e-ticaret sitelerinde satıldığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Duman dedektörü olarak da bilinen karbonmonoksit alarmları hakkında araştırma yapan tüketici grubu “Which?” bu pazar yerlerindeki üçüncü taraf satıcılardan ucuz alarmlar satın aldı ve test etti.



149 listedeki 88 satıcı tarafından satılan beş hatalı model bulan ekip, testi geçemeyen ürünlerin her birinin markasız olup Çin’de üretildiğini tespit etti. Bazıları 172 TL gibi (5 sterlin) düşük bir fiyata satılıyordu.

Pille çalışan bir karbonmonoksit alarmı eBay’e ilk olarak yedi yıl önce “Which?” tarafından belirlendi. Bu yıl yapılan bir araştırma da, modelin 28 tespit testi sırasında on kez karbonmonoksite tepki vermediğini ve ses çıkardığında çok sessiz kaldığını gösterdi.

Model, eBay’deki en ucuz on karbonmonoksit alarmından beşini oluşturuyordu ve ayrıca AliExpress, Amazon ve Wish’te de satışa sunuldu.

HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Web siteleri, “Which?” onlarla iletişime geçtiğinde ilgili tüm ürünleri kaldırdı, ancak ekipten Sue Davies, “Yıllardır tehlikeli alarmlarla ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz, ancak çevrimiçi pazar yerleri, tüm yasaklara rağmen bunların sitelerine ve insanların evlerine girmesine izin vermeye devam ediyor. Bunlar potansiyel olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir.” dedi.

eBay yaptığı açıklamada, “Satıcıların yalnızca onaylı karbonmonoksit dedektörü markalarını listelemelerine izin veriyoruz ve satıcılara karşı işlem yapıldığını doğrulayabiliyoruz. Markasız karbonmonoksit dedektörlerinin satışını önlemeyi amaçlayan güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve güncelliyoruz. Bilgilendirme üzerine benzer listeleri kaldırmak için sitemizde daha fazla tarama gerçekleştirdik.” derken Amazon, Wish ve AliExpress de benzer yorumlar yaptı.

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