Ebeveynler dikkat! Akşam yemekleri, davranışlarını etkiliyor

Araştırmaya göre, akşam yemeğini babası olmadan yiyen çocuklar daha mutsuz ve daha kötü davranışlar sergiliyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, iki yaşında çocukları olan 1.400’den fazla evli çifti inceleyerek, çocukların haftada kaç kez anne ve babalarıyla birlikte akşam yemeği yediğini belirledi. Ardından da dört ya da beş yaşındaki çocukların davranışları hakkında sorular sordular.

Araştırmacılar, babalarıyla daha az sıklıkta akşam yemeği yiyen yeni yürümeye başlayan çocukların, ileri yaşlarda daha kötü davranışlar sergilediklerini gözlemlediler.

Araştırmayı Illinois Üniversitesi Urbana Champaign’den yürüten Sehyun Ju şunları söyledi: “Aile yemekleri sırasında çocuklar, yetişkinlerin yemek paylaşmasını, birbirleriyle etkileşime girmesini, sohbet etmesini ve göz teması kurmasını izleyerek öğrenirler. Bu, onların nasıl iletişim kuracaklarını ve davranacaklarını öğrenmeleri için benzersiz bir deneyim. Bu sonuçlar tüm ailenin masa etrafında olmasının önemli olduğunu gösteriyor çünkü anneler kadar babalar da önemli ve benzersiz nitelikler taşıyor.”

Haftada sadece bir gün bile bir babanın veya annenin yemek masasında olmaması, daha kötü çocukluk davranışlarıyla ilişkilendirildi.

Ayrıca işinden ve maddi durumundan memnun olmayan babaların ailesiyle daha az akşam yemeği yediği belirlendi. Babalar işten memnun olmadığında da anneler akşam yemeğinde çocuklarıyla daha sık birlikte oluyor. Ancak sonuçlar, anneler yemek masasındayken bile çocukların babalarının yokluğu nedeniyle kayıplar yaşayabileceğini gösteriyor.

Çalışma aynı zamanda işlerinden ve maddi durumlarından memnun olmayan kadınların çocuklarının da daha kötü davranışlara sahip olduğunu da ortaya çıkardı. Ancak babaların aksine anneler, işlerinde mutsuz olduklarında çocuklarıyla akşam yemeğinde birlikte olmaktan kaçınmıyor.

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