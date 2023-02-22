Ekşi Sözlük’ten erişim engeliyle ilgili açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellenen Ekşi Sözlük, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarihli kararıyla erişime engellendi.

Kararın ardından Ekşi Sözlük, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. BTK’dan konuyla ilgili bir bilgi alamadığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara’ya vardılar. her ne kadar BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da, erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisinden bilgi edinemediler.

“KARAR ELİMİZE ULAŞMADI”

*Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. sulh ceza hakimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d. iş sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük.

*Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız.