Abone Ol

Ekvador açıklarında mercan resifi keşfedildi

Bilimsel bir keşif ekibi, Ekvador'un Galapagos Adaları açıklarında bol miktarda deniz yaşamı olan ve daha önce bilinmeyen bir mercan resifini keşfetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:06 - 24 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ekvador açıklarında mercan resifi keşfedildi

Bilim insanları, Galapagos Adaları açıklarında bol miktarda deniz yaşamı bulunan mercan resifi keşfetti.

Koruma altındaki deniz alanının 1998’de kurulmasından bu yana türünün ilk keşfi olduğu açıklanırken Ekvador Çevre Bakanlığı, yeni keşfedilen mercan resifinin su yüzeyinin 400-600 metre altında, takımadaların orta kısmında daha önce haritası çıkarılmamış bir deniz dağının tepesinde bulunduğunu söyledi.

Darwin Adası kıyılarındaki Galapagos’un Wellington Resifi’nin başlangıçta 1982-1983 El Nino olayından sağ kurtulan birkaç mercan resifi arasında olduğu düşünülüyordu.

Çevre bakanlığı, bu yeni bulgunun, korunan sulardaki mercan topluluklarının yüzyıllardır devam ettiğini ve zengin, çeşitli ve potansiyel olarak benzersiz deniz popülasyonlarını desteklediğini gösterdiğini söyledi.

Ekvador Çevre, Su ve Ekolojik Geçiş Bakanı José Antonio Dávalos, keşfi cesaret verici bir haber olarak nitelendirirken “Bu, Ekvador’da yeni deniz koruma alanları kurmaya ve Doğu Tropikal Pasifik’te bir bölge oluşturulmasını desteklemeye devam etmeye olan inancımızı yeniden teyit ediyor.” dedi.

Mercan Kanyonu doğa tutkunlarının rotasındaİlginizi ÇekebilirMercan Kanyonu doğa tutkunlarının rotasındaYapay zekaya göre gezegenin küresel ısınma tablosu oldukça karamsarİlginizi ÇekebilirYapay zekaya göre gezegenin küresel ısınma tablosu oldukça karamsarOkyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştıİlginizi ÇekebilirOkyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştı
X Reklam