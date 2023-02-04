Elektrikli otomobiller astım hastaları için umut oluyor

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, elektrikli otomobiller ile akciğer sağlığı arasında bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre; elektrikli arabalar ciddi astım ataklarını azaltabilir.

Sozcu.com.tr

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USC’deki Keck Tıp Okulu’ndan araştırmacılar, Golden State’teki elektrikli araba kullanımıyla astım nedeniyle hastane başvurularının sayısını analiz ettiler. Bin kişi başına 20 elektrikli araç ile yıllık acil başvurularında yüzde 3,2’lik bir azalma olduğunu keşfettiler.

Science of Total Environment’ta yayınlanan çalışmada 2013’ten 2019’a kadar toplanan veriler elektrikli araç sahipliğine göre değerlendirildi. Daha düşük sosyoekonomik statü ve eğitim seviyesine sahip bölgelerde daha az elektrikli otomobil kullanıldığı da gözlemlendi.

Üniversitede nüfus ve halk sağlığı bilimleri doçenti olan çalışma yazarı Dr. Sandrah Eckel yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında konuşmak zor olabilir. Konuşmayı iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyumuna kaydırmaktan heyecan duyuyoruz ve bu sonuçlar elektrikli araçlara geçişin, bu sorunun önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.”

Daha önce de araştırmalar hava kirliliğinin sağlığa olumsuz etkilerini ortaya çıkarmışlardı. Geçen yıl yayınlanan bir raporda, her yıl 9 milyon insanın kirlilikle ilgili sorunlardan dolayı öldüğü açıklandı. Başka bir rapor da dünya nüfusunun çoğunluğunun zehirli hava soluduğunu ortaya çıkardı.

Sağlıksız havanın neden olduğu semptomlar ve rahatsızlıklar arasında öksürük, hırıltılı solunum, kronik astım ve kanser yer alıyor.

Farklı çalışmalar da kirliliğin ve kötü hava kalitesinin, beyin bilişi üzerindeki kısa vadeli etkilerini inceliyor. Geçen ay yapılan araştırmalar, araba egzozu ile beyin fonksiyonlarda görülen sorunlar arasında bağlantıyı ortaya çıkardılar. Hatta daha düşük kaliteli havanın, satranç oyuncularının zihinlerini olumsuz etkilediği de araştırmacılar tarafından kanıtlandı.

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