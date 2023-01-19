Elon Musk açık artırmaya koydu, 100 bin dolara satıldı

Twitter'ı satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkaran Musk, şimdi de ofis eşyalarını açık artırmaya koydu. Çevrimiçi gerçekleşen müzayedede Twitter logosuna gelen teklifler şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıla damga vuran satın almalardan biri olan Twitter’ın Elon Musk tarafından alınması, yankı bulmaya devam ediyor. Musk, şirketin başına geçtikten sonra köklü değişiklikler yaparken ofis eşyalarından bile kurtuluyor.

Bu hafta gerçekleşen ve Heritage Global Partners tarafından düzenlenen müzayedede ihtiyaç fazlası olarak görülen yüzlerce ürün satılıyor. Çevrimiçi müzayedede teklifler tüm kalemler için 25 ila 50 dolar arasında başladı. Ancak Twitter logosu için 12.000 dolar teklif edildi.

Twitter logosunun daha büyük bir neon versiyonu açık artırmada 40.000 dolara satıldı. İki Twitter kuşu son dakikada bir teklif savaşına neden oldu ve ihale kapanmadan bir saat önce heykel için yapılan teklif üçe katlandı. Sonunda da Twitter’ın kuş logosunun yaklaşık 1,5 metrelik bir heykeli açık artırmada 100.000 dolara satıldı.

Daha önce açık artırma ile Musk’ın borcunu ödemeye çalışacağına dair haberler çıkmış; ancak Heritage Global Partners’tan bir sözcü Twitter müzayedesinin şirketin mali durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını ve satılacak eşyalarla borç ödemenin mümkün olmadığını söylemişti.

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