Elon Musk, açtı ağzını yumdu gözünü

Bir süredir reklam boykotuyla karşı karşıya kalan, eski adı Twitter olan X'in patronu Elon Musk yaşananlar hakkında konuştu. Musk, adeta açtı ağzını yumdu gözünü, dünyaca ünlü markaları hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştiren Elon Musk, bir süredir eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Musk, antisemitik bir komplo teorisini kişisel olarak destekleyerek paylaşımda bulunmuştu. Tepkilerden sonra ünlü milyarder çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu tweet için özür dilerim… kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadar yaptığım en kötü ve en aptalca paylaşım olabilir” demişti.

Ancak Musk’ın bu itirafı bazı reklamverenler için oldukça geç yapılmış bir hamleydi. Pek çok şirket, reklam boykotuna giderek Musk’a tepkilerini göstermişti.

Ve şimdi de Elon Musk, X’ten kaçan reklamverenlere küfürler savuruyor.

Musk’a New York Times’ın bir zirvesinde platformdan reklam çekme kararını açıklayan Disney CEO’su Bob Iger hakkında sorular soruldu. Ve “Umarım dururlar. Reklam yapmayın” diye yanıt verdi.

KÜFÜRLER SAVURDU

Musk sözlerine şu şekilde devam etti: “Bana parayla şantaj mı yapacaksın? Git kendini…. Anlaşıldı mı? Hey Bob, eğer seyirciler arasındaysan. Ben böyle hissediyorum, reklam yapma.”

X’e karşı tavır alma konusunda Disney yalnız değil; Apple, Paramount, Airbnb ve Uber gibi şirketler de X’ten reklamlarını çekti. Bu durumun şirkete 75 milyon dolara mal olabileceğini tahmin ediliyor.

Musk, zirvede ayrıca reklam boykotunun şirketi öldürebileceğini söyledi: “Bu reklam boykotu şirketi öldürecek. Ve tüm dünya o reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek.”

Musk’ın sansasyon yaratan ve şirketi krize sokan paylaşımı sorulduğunda da şu şekilde cevap verdi: “Esasen benden nefret eden insanlara dolu bir silah verdim.”

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