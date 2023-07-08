Elon Musk aylar sonra dava açtı… 90 milyon dolarlık itiraz

Son günlerde Elon Musk'ın başı Twitter ile oldukça meşgul. Meta'nın, Twitter'a rakip Threads isimli platformu kullanıma sunmasıyla sarsılan Musk, bir yandan da şirketin ekonomik sorunlarıyla uğraşıyor. Ünlü milyarder şimdi de Twitter'ın hukuk desteği aldığı firmaya ödenen 90 milyon dolara itiraz ediyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara Twitter’ı olaylı bir şekilde satın alan Elon Musk, Meta’nın Threads ismini verdiği yeni bir platformla karşısına rakip olarak çıkmasıyla uğraşırken bir de yeni bir dava sürecine girmeye hazırlanıyor.

Elon Musk'ın avukatları, Musk'ın geçen yıl şirketi almaya çalıştığı sırada Twitter'ı temsil eden hukuk firmasına karşı, firmanın çalışmaları için çok fazla ücret talep ettiğini iddia ederek dava açtı.

Musk, Twitter’ı satın alma sürecinde milyar dolarlık teklifini yaptıktan sonra satın almadan vazgeçtiğini söylemiş ve bu yüzden Twitter da değer kaybedince Musk’ın satın almayı tamamlaması için hukuki destek almıştı.

TWITTER’I SÖMÜRMEKLE SUÇLANDI

Wachtell, Lipton, Rosen ve Katz isimli hukuk firması, anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı oldu ve 90 milyon dolarlık ücretini aldı. Ancak cuma günü açılan davada; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Twitter’a verdiği birkaç aylık hizmet için aldığı ücret nedeniyle müvekkilini sömürmekle suçlanıyor.

Davada, Wachtell’in, şirketin Musk ile anlaşmayı tamamlamasına yardımcı olmak için 84,3 milyon dolarlık bir başarı ücreti ve saatlik hizmetler için 16 milyon dolarlık bir fatura kestiği iddia ediliyor.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN ONAY

Mahkeme belgelerine ekli bir e-postanın kopyasına göre, eski Twitter yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi Martha Lane Fox, şirketin eski genel danışmanı Sean Edgett’in ücretlerin bir kopyasını göndermesinin ardından şoke olduğunu ifade etmiş. Buna rağmen Twitter’ın yönetim kurulu üyeleri, Wachtell’in ücretini onaylamak için oy kullanmış.

Davaya göre, Musk ve Twitter arasındaki anlaşma tamamlanmadan sadece dakikalar önce hukuk firmasına 84 milyon dolar havale yapılmış.

Twitter’da Musk, Wachtell’i kurumsallaşmış yolsuzlukta uzmanlaşmakla suçladı.

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