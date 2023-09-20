Elon Musk, beyin çiplerini ALS hastalarında test etmeye hazırlanıyor

Elon Musk'ın sahip olduğu Neuralink, beyin çiplerinin güvenli olup olmadığını test etmek için artık ALS gibi ciddi hastalıklara sahip olan kişilerle çalışmaya başlıyor.

Sozcu.com.tr

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Tesla, SpaceX ve eski adı Twitter olan X’in sahibi Elon Musk, 2016 yılında girişimlerine bir şirketi daha eklemiş ve beyin çipleri üzerine çalışan Neuralink’i kurmuştu.

Neuralik, bir süredir hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerle tartışmalar yaratırken Musk’tan yeni bir hamle geldi ve klinik deneyleri için insanlarla görüşmeye başladı.

Neuralink, salı günü yaptığı bir duyuruda, deneylerde ilk hedeflerinin insanlara yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etme yeteneği kazandırmak olduğunu söyledi.

Şirket, denemenin servikal omurilik yaralanması veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle hem kollarının hem de bacaklarının his ve hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu felç geçirmiş kişileri hedef aldığını ekledi.

KENDİSİ DE DENEK OLACAKTI

Aslında geçen yıl bir şirket etkinliğinde Musk, insanlar üzerinde denemeler başladığında Neuralink’in beyin çiplerini kendi üzerinde test edeceğini söylemişti. Musk, “Şu anda bir Neuralink cihazı implante edilmiş olabilir ve bundan haberiniz bile olmaz. Bu demolardan birinde bunu yapacağım” demişti.

Musk’ın gerçekten de ilk denekler arasında olup olmayacağı henüz belli değil.

1500 HAYVAN ÖLMÜŞTÜ

Şimdiye kadar maymun ve domuz gibi hayvanlar üzerinde deneyler yapan şirket, mayında insanlar üzerinde deney yapmak için onay almıştı. Ancak Aralık 2022’de Reuters’ın haberine göre; şirket testlerine başladığı 2018 yılından bu yana aralarında koyun, domuz ve maymunların da bulunduğu yaklaşık 1.500 hayvanı öldürmüştü.

Şirket, Şubat 2022’de yayınlanan bir blog yazısında “Neuralink olarak hayvanlarla mümkün olan en insani ve etik şekilde çalışmaya kesinlikle kararlıyız” diye açıklamıştı.

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