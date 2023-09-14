Elon Musk, eski kız arkadaşı Amber Heard’e cosplay yaptırmış

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi olan Elon Musk'ın biyografisinden çıkan yeni detaylar gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ve kısa bir süre önce satın aldığı Twitter’ın adını X’e çevirdikten sonra gündemden düşmeyen Elon Musk’ın yeni biyografi kitabı büyük ilgi gördü.

Walter Isaacson imzalı “Elon Musk” isimli kitapta ise ünlü iş insanının Overwatch isimli oyunu çok beğendiği ve bir dönem birlikte olduğu eski kız arkadaşı Amber Heard’ü de “cosplay” yapmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Dizi, film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giyerek yapılan “cosplay” kavramını çok sevdiği belirtilen Musk’ın Overwatch’taki Mercy isimli karakteri de çok beğendiği ve Heard’e, “Sen Mercy’e benziyorsun” dediği de kitapta yer aldı.

Musk’ın sözleri üzerine Heard’ün iki ay boyunca özel bir kostüm üzerinde çalıştığı ve baştan aşağı özel yapım bir kostüm yaptırttığı da ortaya çıktı. Heard’ün böylelikle karakter gibi dolaşabildiği de kayıtlara geçti.

Musk’ın Heard’ün fotoğrafını çektiği de belirtilirken, Musk bu fotoğrafı daha sonra eski adı Twitter olan X’ten paylaştı. “O Mercy gibi giyindi. Bu harikaydı” ifadelerini kullandı.

Heard’ün özel kostümü beyaz bir streç elbise, metal kanatlar ve altın rengi bir başlık bulunuyor. 52 yaşındaki Musk, 2018’in başında Heard ile ayrılmıştı. Heard konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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