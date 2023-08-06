Elon Musk: Facebook kurucusu ile kavgam canlı yayınlanacak

Bir süredir Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'le dövüşeceğini söyleyen Elon Musk, bu müsabakanın canlı yayınlanacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl Twitter’ı satın aldıktan sonra platformun ismini X’e çeviren Elon Musk ile bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformları barındıran Meta’nın CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü polemiği devam ediyor.

Geçen haftalarda Twitter’ın adını X’e çeviren Elon Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün detaylarını paylaştı. Musk, “Kafes dövüşü canlı yayında X’te yayınlanacak” dedi.

Las Vegas’ta yapılması beklenen kafes dövüşü ile ilgili konuşan Musk, “Zuck-Musk dövüşü X’te canlı yayınlanacak. Elde edilecek bütün gelir savaş gazilerine bağışlanacak” dedi. Musk, bugün ayrıca egzersiz yaptığını da söylerken, “Bu savaşın medeni bir formu. Erkekler savaşa bayılır” dedi.

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