Elon Musk ile görüşmeyi reddedince ünlü profesörün hesabı askıya alındı

Teknoloji dünyasının sansasyonel ismi Elon Musk, her adımıyla olay olmaya devam ediyor. Musk, son olarak kendisiyle görüşmeyi reddeden bir profesörün hesabını Twitter'da (yeni adıyla X'te) askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı satın aldıktan sonra yaptığı değişikliklerle sık sık eleştirilen Elon Musk, bu defa da bilim dünyasının hedefinde. Son olarak kendisiyle görüşmeyi reddeden bir profesörün hesabının Twitter’da, yeni adıyla X’te askıya alınması dikkat çekti.

560 bin takipçisi olan profesör ve aynı zamanda yazar ve konuşmacı olan Scott Galloway, Elon Musk’la tartıştıktan sonra X hesabına 2 haftadan uzun bir süre erişemedi.

Galloway, Threads’te “Ortak bir arkadaş Elon’un, benim tarafımdan haksız yere saldırıya uğradığını hissettiğini ve buluşmak istediğini söyledi. Reddettim” dedi. Galloway, iki gün sonra hesabına erişemediğini ve 17 gündür kilitli olduğunu belirtti.

TESLA’YI ELEŞTİRDİ, HESABINDAN OLDU

Galloway en son 27 Temmuz’da bir paylaşımda bulunarak, Musk ve Tesla hakkında yorum yapmıştı. Profesörün, dikkat çektiği konu ise Tesla’nın araçlarının sürüş mesafesiyle ilgili şikayetleri bastırmak için gizli bir ekip oluşturmasıydı.

Galloway, Tesla’nın sürücüleri sürüş mesafesi konusunda yanılttığını ve pek çok kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Ardından da Musk’ın Twitter’ı X’e dönüştürüp her şeyin uygulaması haline getirme vizyonuna atıfta bulunarak, “X ile banka kurmalısın” diye yazdı.

Galloway, ayrıca “Elon bir efsane olurdu… Tweet atmaya başlamasaydı” diyerek de dikkat çekti.

Musk’ın yenilediği Twitter’dan tek memnun olmayan Galloway de değil. Bir süredir bilim insanları platformdan uzaklaşıyor.

BİLİM İNSANLARI TWITTER’I TERK EDİYOR

Bu yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşu olan Pew Research, ABD’li Twitter kullanıcılarının çoğunluğunun geçen yıl Elon Musk’ın devralmasından bu yana platformda daha az zaman geçirdiklerini bildirdi. Şimdi de Nature tarafından yürütülen binlerce bilim insanının katıldığı bir anket, Twitter kullanan bilimsel araştırmacıların yarısından fazlasının platformda geçirdikleri süreyi azalttıklarını veya tamamen bıraktıklarını ortaya çıkardı. Ve ankete katılanların neredeyse yarısı, Mastodon gibi alternatif sosyal ağlara yöneldiklerini söyledi.

Ankete katılan 9.200 araştırmacının yüzde 47’sinden fazlası site kullanımlarını azalttığını söylerken, yaklaşık yüzde 7’si siteyi tamamen bıraktığını bildirdi.

Araştırmacıların yaklaşık yüzde 47’si, geçen yıl açık kaynak platformu Mastodon’u kullanmaya başladıklarını söyledi. LinkedIn ve Instagram, araştırmacıların sırasıyla yüzde 35 ve 27’sini çekerek bir sonraki en popüler platformlar oldu. Meta’nın Twitter’a rakip olarak çıkardığı Threads ise anketin gerçekleşmesinden yalnızca birkaç gün önce kullanıma sunulmuş olmasına rağmen dördüncü sırayı aldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DUYARLI KİŞİLERİ DE KAYBETTİ

Bilim insanları gibi Twitter yani X, iklim değişikliğine duyarlı kişileri de kendinden uzaklaştırdı.

Elon Musk’ın şirketi satın almasından bir yıldan kısa bir süre sonra, eskiden iklimle ilgili sorunlar hakkında düzenli olarak etkileşimde bulunan ve tweet atan hesapların platformu terk ettiği gözlemlendi. Trends in Ecology & Evolution dergisinde bu hafta yayınlanan bir rapor, 300 binden fazla çevre odaklı hesabın neredeyse yüzde 50’sinin Musk sonrası artık aktif olmadığını ortaya koydu.

Doçent Charlotte Chang liderliğindeki araştırmacılar, 380 bin hesabı inceledi. Bu kullanıcılar, 15 günlük sürede en az bir kez gönderi paylaştıysa aktif olarak kabul edildi. Araştırmacılar, Aralık 2022 ve Mayıs 2023 arasındaki altı aylık sürenin sonunda kullanıcıların yalnızca yaklaşık yüzde 52’sinin hâlâ aktif olduğunu gördü.

Araştırmacılar bu verileri ABD siyaseti hakkında gönderi paylaşan 458 bin kullanıcıdan oluşan başka bir örnek grupla karşılaştırdı. Aralık 2022’den Mayıs 2023’e kadar bu gruptaki kullanıcıların yüzde 79’u hâlâ etkindi. Chang, Earther’e iklimle ilgilenen kullanıcıların platformdan ayrılma oranının özellikle endişe verici olduğunu söyledi.

NEFRET SÖYLEMİ ARTTI

Araştırmacılar raporda, “Şu anda Twitter’a eşdeğer bir platform yok. Çevreye duyarlı kullanıcıların katılımındaki değişiklikler, çevrenin korunmasına ilişkin söylemin nereden takip edileceği ve halkın çevre yanlısı kesimlerinin nasıl harekete geçirileceği konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor” diye yazdı.

Twitter, yıllardır iklim aktivistleri ve bilim dünyasının iletişimi için bir araç olmuştu. Ancak Musk şirketi satın aldığından beri, platformda iklimle ilgili yanlış bilgilerin yanı sıra nefret söylemi de arttı. Bir zamanlar Twitter’da düzenli olarak gönderi paylaşan bilim insanları, Musk döneminde platformu terk etti.

90 binden fazla takipçisi olan su bilimcisi ve iklim aktivisti Peter Gleick, Al Jazeera’ya Musk’ın geçen yıl görevi devralmasından bu yana çevrimiçi taciz yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını söyledi. Hesabındaki sabitlenmiş tweet’te, “Musk ve birlikleri, Twitter’ı zehirli, nefret dolu, ırkçı, cinsiyetçi, anti-Semitik bir çöplüğe dönüştürmeyi tamamladı” diyor.

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