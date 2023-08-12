Elon Musk, kafes dövüşünün detaylarını açıkladı

Elon Musk, Mark Zuckerbeg ile yapacağı kafes dövüşüyle ilgili yeni detayları paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknoloji dünyasının önde gelen iki lideri bir süredir yapacakları kafes dövüşü ile gündemde. Birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okuyan Elon Musk ve Mark Zuckerbeg kozlarını bir dövüşle paylaşmaya karar verirken detaylar da belli olmaya başladı.

Musk, dövüşün karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu UFC tarafından değil, kendisinin ve Zuckerberg’in vakıfları tarafından yönetileceğini duyurdu. Ayrıca ünlü milyarder, etkinliğin X ve Meta’da canlı yayınlanacağını da açıkladı.

Musk’ın açıklamalarında kafes dövüşünün yeri ve konseptiyle ilgili detaylar da yer aldı: “Kamera çerçevesindeki her şey eski Roma olacak, yani hiçbir şey modern olmayacak.”

Bu konuda İtalya başbakanı ve kültür bakanıyla görüştüğünü de sözlerine ekledi: “Yapılan her şey İtalya’nın geçmişine ve bugününe saygı gösterecek.”

İTALYA KÜLTÜR BAKANI AÇIKLADI: “ROMA’DA DEĞİL”

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ise yaptığı açıklamada, etkinliğin ülkenin kültürel mirasını korurken aynı zamanda tarihi önemi ile de yankılanacağını söyledi.

Sangiuliano, “Elon Musk ile uzun ve dostça bir görüşme yaptım, antik Roma tarihine olan ortak tutkumuz hakkında konuştuk. Ortama saygı duyarak ve tamamen koruyarak büyük bir yardım etkinliğini nasıl organize edeceğimizi düşünüyoruz… Bu, Roma’da gerçekleşmeyecek” dedi.

Sangiuliano ayrıca, kafes dövüşüne ev sahipliği yapmanın iki İtalyan çocuk hastanesine önemli miktarda bağış yapılmasının beklendiğini söyledi.

Halihazırda karma dövüş sanatları (MMA) eğitimi almış ve yakın zamanda jiu-jitsu turnuvaları kazanmış olan Meta CEO’su, geçtiğimiz günlerde herhangi bir tarih üzerinde anlaşılmadığını söylemişti. Zuckerberg, son olarak Musk’a “bana konum gönder” şeklinde yanıt vermişti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Twitter'ın ofis eşyalarını açık artırmayla satışa sunuyor

İlginizi Çekebilir Zuckerberg kafes dövüşü için tarih verdi, Musk'tan hâlâ yanıt yok

İlginizi Çekebilir Elon Musk: Facebook kurucusu ile kavgam canlı yayınlanacak