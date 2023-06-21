Elon Musk, Mark Zuckerberg’e meydan okudu… Kozlarını ringde paylaşmak istedi

Teknoloji dünyasının iki ezeli rakibi Elon Musk ve Mark Zuckerberg yine karşı karşıya geldi. Bu defa da Musk, Zuckerberg'e meydan okudu ve bir kafes maçı yapmak istediğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Biri SpaceX, Tesla ve Twitter gibi şirketlerin sahibi ve dünyanın en zengin insanı… Bir diğeri ise Facebook, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya platformlarının başında… İki teknoloji lideri Elon Musk ve Mark Zuckerberg, karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde çıkan söylentilere göre Meta çatısı altında, bu defa da Twitter’a rakip olacak Threads adında bir platform çıkacak. Musk da bu söylentilere kayıtsız kalmadı ve bir yanıt verdi. Ünlü milyarder, böyle bir platformun piyasaya sürülmesiyle dünyanın başka seçenek olmaksızın Zuckerberg’in parmağının altına gireceğini yazdı.

Musk’ın tweet’i üzerine bir Twitter kullanıcısı Twitter’ın patronuna “Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk, şimdi ju jitsu yaptığını duydum” diyerek Zuckerberg’in Japonya kökenli Uzak Doğu savaş sanatıyla uğraştığını hatırlattı.

RİNGE ÇAĞIRDI

Bunun üzerine de Musk’dan ilginç bir yanıt geldi ve “Bir kafes maçına hazırım” yazdı.

Musk’ın tweet’i esprili olsa da ikilinin rekabeti herkes tarafından biliniyor. 2016’da SpaceX roketi uzaya taşıması gereken Facebook internet uydusuyla birlikte yerde patlamış ve Zuckerberg, hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

2020’de ise Musk, insanlardan Facebook’u silmelerini istedi. Ve geçtiğimiz aylarda ise Twitter’ın yeni patronu, Zuckerberg’in aşırı derecede partizan göründüğünü ve WhatsApp’a güvenilemeyeceğini düşündüğünü söyleyerek yeniden hedefine Meta patronunu aldı.

Zuckerberg ise Musk için zaman zaman nazik sözler sarf etti. Haziran ayında, Zuckerberg, Twitter’ı daha da sadeleştirdiği için Musk’a övgüde bulundu.

Musk, tweet’ini esprili bir dille yazmış olsa da gerçekten de Zuckerberg için biraz zayıf bir rakip olabilir. Zuckerberg, mayıs ayında California, Redwood City’deki bir ju-jitsu turnuvasında iki madalya kazandığını söylemişti. Meta CEO’su bir yılı aşkın süredir eğitim alıyor. Ağustos ayında da ünlü teknoloji lideri, pandemi sırasında sörf yaptığını ve birçok dövüş sanatıyla uğraştığını belirtmişti.

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