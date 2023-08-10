Elon Musk, Twitter’ın ofis eşyalarını açık artırmayla satışa sunuyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter'ın logosunu X ile değiştirmesinden sonra şirketin San Francisco'daki ana binasında bulunan ofis mobilyalarını, sanat eserlerini ve üzerinde eski logo bulunan eşyaları açık artırmayla satışa çıkartacak.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl Twitter’ı olaylı bir şekilde satın alan ve satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle hem kullanıcıların hem de şirket çalışanlarının tepkisiyle karşılanan Elon Musk’tan bir hamle daha geldi.

Musk, yeni adı X olan Twitter’ın ofisinde bulunan eşyaları açık artırmayla satacak. Açık artırmanın 12 Eylül’de başlayacağı ve 14 Eylül’de sona ereceği belirtildi.

ABD merkezli çevrimiçi müzayede sitesi Heritage Global Partners web sitesinde açık arttırma gününe kadar tanıtıma sunulan 584 parçanın arasında Twitterın eski logosu kuş modelinde bir sehpa, neon ışıklarla yapılmış kuş logosu, ofis mobilyaları, müzik aletleri, ofis mutfak aletleri ve beyaz eşyaları, sanat eserleri ve ofis binasının üstündeki büyük mavi kuş logoları bulunuyor.

Açık artırmanın 12 Eylül’de başlayacağı ve sadece 2 süreceği belirtildi. (DHA)