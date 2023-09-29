Elon Musk, X kullanıcılarına seslendi ve yine ‘yurttaş gazeteciliği’ dedi

Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan kullanıcılara seslenerek yurttaş gazeteciliği için çağrıda bulundu. Musk, herkesin gazetecilik görevini üstlenebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı geçtiğimiz yıl satın alan Elon Musk, platformda yaptığı değişikliklerle hem dikkat çekmiş hem de bazı kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirmişti. Artık adı X olan platformda Musk, bir süredir de yurttaş gazeteciliğinin önemine dikkat çekmeye çalışıyor.

Musk, daha önce de daha fazla yurttaş gazetecisi gerektiğini belirtirken yeni bir çağrıda daha bulundu. Musk, son paylaşımında şu satırlara yer verdi:

“Lütfen daha fazla yurttaş gazeteciliğini teşvik edin! Telefonunuzdan kolayca canlı video yayınlayabilirsiniz. Sıradan vatandaşların daha fazla olay yerinden haber yapması dünyayı değiştirecek.”

Musk’ın belirttiği yurttaş gazeteciliği; yurttaş gazeteciliği, iletişim araçlarının yaygınlaşması ve teknoloji sayesinde gelişmesiyle, profesyonel mesleği gazetecilik olmayan kişilerin, bu araçları kullanarak haber üretmesi ve paylaşmasına denilir.

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