Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartını açıkladı

Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'ın babası, daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu ancak bir şartı olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk’ın babası Errol Musk, 35 yaşın altında bir kadın bulabilirse daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olacağını söyledi.

77 yaşındaki Musk’ın, ikisi eski üvey kızından olan yedi çocuğu olduğu biliniyor. Insider’a konuşan Musk, insanların daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğine inandığını ve kendisinin de daha fazla çocuk sahibi olmayı düşündüğünü söyledi.

“Erkeklerin hepsi aynı” diyen Musk, “Her erkek – benim bildiğim kadarıyla – eğer doğru kızı bulursa mutlulukla başka bir çocuk sahibi daha olur. 90, 20, 50 yaşında olması önemli değil – kaç yaşında olduğu önemli değil. Demek istediğim biz bunun için yaratıldık.” dedi.

OĞLUNA DA TAVSİYE EDİYOR

Musk’un bugüne kadar bilinen yedi biyolojik çocuğu var; bunların arasında Elon Musk’un annesi Maye Musk’tan üç çocuğu, eski karısı Heide Bezuidenhout’tan iki çocuğu ve eski üvey kızı Jana Bezuidenhout’tan iki çocuğu bulunuyor. Errol Musk, son çocuğunun 2022 yılında Jana Bezuidenhout’tan doğduğunu açıkladı.

“77 yaşındayım ama kendimi iyi hissediyorum” diyen Musk, “Sporcu fiziğine sahibim. Yani çocuk sahibi olabilecek bir kadın ortaya çıkarsa 35 yaşın altında olması gerekir çünkü ister inanın ister inanmayın bir kadının çocuk sahibi olmak için sınırı 35’tir.” şeklinde konuştu.

Musk, “Ama eğer 35 yaşın altındaysa ve onu seviyorsam, elbette başka bir çocuk sahibi olmayı iki kez düşünmezdim” diye de ekledi.

ÖLDÜKTEN SONRA…

Errol Musk, insanların çocuk sahibi olmayı ekonomik olarak karşılayamayacağı konusundaki endişelerini anladığını ve öldükten sonra çocuklara kimin bakacağı konusunda kendisinin de endişe duyacağını söyledi.

“Benim yaşımda ‘Peki sen ölürsen onlara nasıl bakılacak?’ diye düşünmen gerekiyor. Elon’dan farklı olarak bunu düşünmek zorundaydım. Başka bir çocuğum olursa onların devam edebileceği ve kenara koyabileceğim bazı yatırımlarım var mı?” diyen Musk, geçen yıl da oğlu Elon Musk’ın daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Babası gibi düşünen ve doğum oranlarının düşmesinin tehdit olduğunu iddia eden Elon Musk’ın da, farklı kadınlardan 10 çocuğu bulunuyor.

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