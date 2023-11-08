Elon Musk’ın beyin çipine yoğun ilgi… Binlerce kişi sıraya girdi

Elon Musk'ın şirketlerinden biri olan Neuralink'in ürettiği beyin çiplerine ilgi büyük. Binlerce kişi teknoloji liderinin yeni ürünü için sıraya girdi.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinden Elon Musk, 2016 yılında kurulan Neuralink ile beyin çipi üzerinde çalışmaya başlamış ve hatta şirketin çipleri maymunlar üzerinde test etmesi sert eleştirilerle karşılanmıştı.

Ancak Bloomberg’in haberine göre; Musk hakkında yazdığı kitaplarla öne çıkan yazar Ashlee Vance, binlerce kişinin Neuralink’in beyin implantlarından birini almakla ilgilendiğini ifade etti.

Çipler henüz bir insana yerleştirilmedi, ancak Vance’e göre gelecek yıl 11 kişiye, 2030 yılına kadar ise 22 binden fazla kişiye çipler takılmış olacak.

İNSAN DENEYLERİ İÇİN ONAY ALDI

Bu yılın başlarında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Neuralink’e, cihazın insanlar üzerinde denenmesi için onay verdi. Reuters’ın haberine göre, FDA daha önce mart ayında Neuralink’in insan testi teklifini güvenlik nedeniyle reddetmişti.

Eylül ayında ise şirket, ilk insan deneyi için personel alımına başladı. Neuralink, bir blog yazısında omurilik yaralanması veya ALS nedeniyle dört uzvunda felç olan kişileri aradığını söyledi.

Şirket öncelikle nörolojik rahatsızlıkları olan insanlara yardım etmeyi amaçlasa da en sonunda insanlar ve makineler arasında bir tür ortak yaşam yaratacak ve insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak mesaj göndermesine veya oyun oynamasına olanak sağlayacak bir cihaz yapmayı umuyor.

25 DAKİKALIK OPERASYON

Vance, cihazı yerleştirilmesinin yaklaşık 25 dakika sürdüğünü ve cihazı oluşturan ipliklerin o kadar ince olduğunu, tek bir insan saçı telinin genişliğinin yaklaşık 1/14’ü kadar olduğunu söyledi.

Musk’ı yakından gözlemleyen yazara göre; Neuralink domuzlar ve maymunlar da dahil olmak üzere 155 implantasyon ameliyatı yaptı. Ayrıca ünlü teknoloji liderinin, halihazırda insan denemelerine başlamış olan Synchron ve Onward gibi diğer beyin-bilgisayar girişimlerinin rekabetiyle mücadele etmeye çalıştığına da dikkat çekti.

Musk, Synchron’un Temmuz 2022’de ABD’li bir hastaya ilk cihazını yerleştirmesinin ardından “Şu anda bize tekmeyi basıyorlar” dedi.

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