Elon Musk’ın paylaşımı X’e pahalıya patladı… Dev şirketler çekiliyor

Sıra dışı açıklamalarıyla sık sık tepkilere hedef olan Elon Musk'ın "antisemitist" olarak nitelenen son çıkışı, sahibi olduğu X'e pahalıya mal oldu. Birçok dev şirket, halihazırda büyük gelir kaybı yaşayan X'le reklam anlaşmalarını bitiriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla ve eski adı Twitter olan X’in sahibi Elon Musk’ın “antisemitist” olarak nitelenen paylaşımları, ünlü iş insanına milyonlarca dolara mal oldu.

Musk’ın çarşamba günü X’te “Yahudilerin beyazlardan nefret ettiği” yönündeki bir antisemitist komplo teorisini destekleyip “İşte asıl gerçek” notuyla yeniden paylaşması, Filistin-İsrail savaşı sürerken büyük tartışma yarattı.

Musk paylaşımın antisemitist olmadığını savunsa da milyarder iş insanına tepkiler çığ gibi büyüyor.

BEYAZ SARAY: TİKSİNDİRİCİ

Birçok Yahudi haham şirketlere X’e reklam vermeyi durdurma çağrısı yaparken Beyaz Saray da Musk’ın paylaşımını “tiksindirici” olarak niteledi.

Teknoloji devleri Apple ve IBM, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e reklam vermeyi durdurma kararı aldı. Disney de artık X’e reklam vermeyeceğini açıkladı.

Birçok şirketin de X'teki reklamlarının aşırı sağcı komplo teorileri ve antisemitist paylaşımlarla birlikte gösterilmesinden rahatsız olduğu ve reklamları durdurmayı düşündüğü bildirildi. Bu şirketler arasında Warner Bros, Paramount, Sony Pictures ve Comcast/NBCUniversal yer alıyor.

X’TE BÜYÜK KAN KAYBI

Twitter’ı satın alıp ismini değiştirmesinin ardından halihazırda çok sayıda reklam vereni kaybeden Elon Musk’ın son hamlesinin şirket gelirlerinin daha da düşmesine yol açması bekleniyor.

X’in CEO’su Linda Yaccarino ise reklam kaybının önüne geçmek amacıyla, “şirketin her zaman ayrımcılığa karşı net bir duruşu olduğu” mesajını paylaştı.

İlginizi Çekebilir Elon Musk’ın serveti eriyor