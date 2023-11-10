Elon Musk’tan Gazze açıklaması

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail’in ablukası altında olan Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili görüşlerini dile getirdi.

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ABD'li milyarder Elon Musk, bilim insanı ve yazar Lex Fridman’ın Youtube’da yayımladığı podcast programına katıldı.

“TAM ANLAMIYLA SOYKIRIM YAPMAYACAKSAN…”

Fridman’ın sorularını yanıtlayan Musk, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin, “Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail’den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın” dedi.

“KAÇ TANE HAMAS ÜYESİ ORTAYA ÇIKACAK?”

“Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı” olduğunu belirten Musk, “Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz” diye konuştu.

Musk, “Eğer Gazze’de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz” ifadelerini kullandı.

“GENİŞ AÇIDAN İNCELENMELİ”

Gazze’deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Musk, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda, olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti. (AA)

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