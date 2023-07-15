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Elon Musk’tan iddialı açıklama… xAI evrenin en büyük gizemlerini çözecek

Elon Musk, xAI ekibini canlı bir Twitter Spaces etkinliğiyle resmen tanıttı. Yıllarca teknolojinin insanlığın sonu olacağını iddia ettikten sonra Musk, yeni şirketi xAI'nin karanlık maddeden uzaylılara kadar evrenin en büyük gizemlerini çözmeye yardımcı olacağını söylüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:17 - 15 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Elon Musk’tan iddialı açıklama… xAI evrenin en büyük gizemlerini çözecek

Geçtiğimiz aylarda yapay zekâyı sert bir şekilde eleştiren ve en az altı ay bu alandaki faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söyleyen Elon Musk, son günlerde yapay zeka alanındaki şirketiyle dikkat çekiyor.

Milyarder iş insanı, xAI ismini verdiği şirketinin karanlık madde hakkındaki soruları yanıtlayabileceğini öne sürdü. Musk ayrıca, xAI’nin “Fermi paradoksu”nu çözmeye yardımcı olmasını umduğunu da ekledi: “Gerçekten neler döndüğünü bilmek harika olurdu. Amacımız bu.”

Musk, ChatGPT ve Bard gibi rakiplerinden getirdiği uzmanlar da dahil olmak üzere tamamı erkeklerden oluşan ekini tanıttı.

OpenAI’nin eski bir çalışanı olan ve CERN’de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı üzerinde çalışan Igor Babuschkin, Musk’ın xAI’de büyük varoluşsal bilimsel soruları çözme tutkusunu paylaştığını söyledi. Babuschkin, şirketin evren anlayışında gerçekten bir çentik atmak istediğini belirtti.

xAI ekibi…

xAI’nin diğer araştırmacılarından eski Microsoft araştırmacısı Greg Yang, eski DeepMind ve Google mühendisi Manuel Kroiss ve eski DeepMind bilgisayar bilimcisi Guodong Zhang ise şu anda özel sektördeki yapay zeka projelerinin en büyük tehlikesinin tekelleşme olduğunu söyledi ve bu alandaki teşviklerin şu anda insanlığın geri kalanıyla uyumlu olmadığını ekledi.

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