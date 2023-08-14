Elon Musk’tan kafes dövüşü çıkışı: Zuckerberg bir tavuk

Mark Zuckerberg, Elon Musk’ı kafes dövüşü konusunda ciddi olmamakla suçladı. Musk’tan yanıt gecikmedi.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının önde gelen iki isminin yapacakları kafes dövüşüyle ilgili son açıklamaları kafaları karıştırdı ve tansiyonu yükseltti.

Twitter ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, kendisinin dövüş konusunda ciddi olmadığını söyleyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg için “korkak tavuk” dedi.

Zuckerberg, kafes dövüşünün tarihine henüz karar verilememesine atıfta bulunun Musk'ın dövüş konusunda ciddi olmadığını savundu ve “Elon bir tarihe karar vermedi, sonra da ameliyat olması gerektiğini söyledi. Şimdi de arka bahçemde pratik yapmayı öneriyor. Gerçek bir tarih ve resmi bir etkinlik konusunda ciddiyse bana nasıl ulaşacağını biliyor. Ya da hayatımıza devam etme zamanı” ifadelerini kullandı.

Bu çıkışa Musk'tan yanıt gecikmedi. Elon Musk, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda Zuckerberg için “Tavuk bile yiyemez çünkü bunun yamyamlık olduğunu düşünür” diye yazdı. “Zuckerberg bir tavuk” notunu paylaşan Musk, rakibinin zayıflığına da değinerek “Bedenlerimiz arasındaki fark düşünülürse bu çok olası değil ama belki sen günümüzün Bruce Lee'sisin ve bir şekilde kazanacaksın” notunu paylaştı.

İki teknoloji lideri uzun süredir profesyonel dövüşçüler eşliğinde dünyanın heyecanla beklediği kafes dövüşüne hazırlanıyor. Zuckerberg, geçen hafta Musk'ın dövüşün eski Roma'daki epik bir yerde yapılacağı açıklamasının doğru olmadığını söylemiş ve “Tarihe karar verirse bunu benden duyacaksınız” demişti.

Musk ise cuma günü sol omzunda bir sorun olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyleyerek “İyileşme birkaç ay sürer” tweet'ini paylaşmıştı.

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